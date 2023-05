Alcaraz bate Struff, conquista bi em Madri e se prepara para voltar ao topo do ranking

(via Agência Estado)

Defensor do título do Masters 1000 de Madri, Carlos Alcaraz tornou-se bicampeão do torneio neste domingo, ao superar o alemão Jan-Lennard Struff, responsável pela eliminação grego Stefanos Tsitsipas nas quartas de final e protagonista de uma grande campanha como lucky loser. O fenômeno espanhol de 20 anos recém-completados garantiu a conquista com um triunfo por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, após viver momentos de dificuldade na partida.

O triunfo acrescenta o quinto troféu de um torneio de nível 1000 à prateleira de Alcaraz, que se junta ao compatriota Rafael Nadal na lista de únicos tenistas campeões consecutivos do Masters de Madri. Atual número 2 dois do mundo, o jovem tenista termina o campeonato a apenas cinco pontos de distância do líder do ranking, Novak Djokovic.

Alcaraz deve assumir a liderança após disputar a primeira rodada do Masters 1000 de Roma, torneio do qual Djokovic é o atual campeão. Diante deste cenário, o sérvio tem pontos a defender, diferentemente do espanhol, que tem 10 pontos garantidos mesmo se perder a partida de estreia. Com isso, Alcaraz deve chegar à disputa de Roland Garros como número 1 do mundo.

"Para mim é tão, tão especial levantar o troféu aqui em Madri, no meu país", disse o tenista de 20 anos após a conquista do título. "É sempre especial jogar e poder fazer um bom resultado aqui. Ser campeão é tão especial, diante da minha torcida, minha família, minha amigos, todos perto de mim. Para mim, é um sentimento especial que nunca vou esquecer", concluiu.

A conquista veio após algumas doses de sofrimento. Depois de quebrar o saque do adversário logo no game inicial do primeiro set e abrir 2 a 0, Alcaraz cedeu o empate ao ter o serviço quebrado e ainda permitiu a virada por 3 a 2, mas reagiu e fechou a parcial em 6/4. No set seguinte, foi dominado por Struff, que venceu os três primeiros games de forma rápida, com quebra no segundo.

Alcaraz venceu o quarto e diminuiu. Em seguida, contudo, o game mais longo do set terminou com vitórias do alemão. A situação foi administrada por Struff e a parcial fechou em 6/3, forçando o set derradeiro. Após as oscilações, Alcaraz foi mais consistente e conseguiu o título ao bater o duro adversário por 6/3,