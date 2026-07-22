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Alcaraz aparece na lista de inscritos do US Open e pode voltar ao circuito em agosto

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 09:13:00 Editado em 22.07.2026, 09:23:26
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Um dos principais nomes do circuito profissional de tênis está prestes a entrar em ação novamente. Atual campeão do torneio, Carlos Alcaraz, ausente das competições desde abril por causa de uma lesão no punho, teve a sua participação confirmada na lista de inscritos para disputar o US Open.

Atual número três do mundo, Alcaraz ficou de fora de dois torneios de Grand Slam nesta temporada para se tratar da contusão e voltar em plena forma. Sua última participação neste ano foi no ATP de Barcelona. Após vencer o finlandês Otto Virtanen por 2 sets a 0 na estreia, ele anunciou a desistência.

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O Major dos Estados Unidos tem início programado para o dia 30 de agosto e vai até 13 de setembro. A lista dos participantes vai contar com os principais tenistas da atualidade. O italiano Jannik Sinner, líder do ranking, e o alemão Alexander Zverev, número dois da relação da ATP, também vão participar, assim como o veterano Novak Djokovic.

O brasileiro João Fonseca (28º) também vai marcar presença na competição. Aos 19 anos, ele vai fazer a sua segunda aparição no US Open. No ano passado, ele se despediu do US Open na segunda rodada, ao ser derrotado pelo tcheco Tomas Machac.

Seu histórico em Grand Slams nesta temporada teve como ponto alto a disputa em Roland Garros. Ele chegou às quartas de final no saibro francês e, durante a sua campanha, obteve uma vitória épica sobre Novak Djokovic em partida que teve 4h54 de duração. Em Wimbledon, o carioca parou na terceira rodada e no Austrália Open, ele caiu logo na estreia.

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ALCARAZ inscrito tênis US Open
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