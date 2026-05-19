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Alcaraz anuncia desistência de Wimbledon por lesão: 'Ainda não estou pronto para competir'

Escrito por Laura Musa (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 14:37:00 Editado em 19.05.2026, 14:46:54
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Carlos Alcaraz anunciou nesta terça-feira, 19, que não irá participar do ATP Queens e do torneio de Wimbledon. A desistência ocorre devido a uma lesão no punho direito do espanhol, a mesma que fez o tenista abandonar o ATP de Barcelona na segunda rodada e não participar das competições seguintes.

Alcaraz já havia ficado fora dos torneios de Roma e de Roland Garros e não tem previsão de retorno ás quadras. O espanhol realizou uma postagem em sua redes sociais lamentando a ausência dos torneios, mas ressaltando que a sua recuperação está caminhando bem.

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"Minha recuperação está progredindo bem e estou me sentindo muito melhor, mas infelizmente ainda não estou pronto para jogar e, portanto, preciso desistir da temporada de grama em Queens e Wimbledon. Esses são dois torneios muito especiais para mim e sentirei muita falta deles. Continuamos trabalhando para que eu retorne o mais breve possível", disse em sua rede social.

O italiano Jannik Sinner lidera o topo do ranking há quatro semanas consecutivas, com o espanhol vindo logo atrás. A distância entre o dois cresceu com as desistências de Carlos Alcaraz das últimas competições.

Longe das partidas desde o ATP 500 de Barcelona, em abril, Alcaraz vê Sinner empilhar 14.750 pontos no primeiro lugar, contra os seus 11.960 na segunda colocação.

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