Álbum da Copa do Mundo do Catar tem data de chegada às bancas definida

Aguardado por fãs de futebol e colecionadores, o álbum da Copa do Mundo do Catar já tem data definida para chegar às bancas e ser comercializado. De acordo com a Panini, álbum e os envelopes de figurinhas chegarão ao público no dia 15 de agosto. No site da editora, já é possível realizar a compra da pré-venda dos produtos.

Com a disputa do torneio marcada para iniciar na penúltima semana de novembro, o tão desejado item chegará às bancas cerca de três meses antes da disputa do mundial. No site da editora, os mais ansiosos já podem adquirir o item em pré-venda, em versões de capa dura e capa cartão, além de kits que incluem pacotes de figurinhas.

Na pré-venda, o álbum em capa cartão tem o preço de R$ 12. A versão em capa dura, por sua vez, custa R$ 44,90. Os kits, que incluem pacotes de figurinhas, variam entre R$160 até R$ 449,90, esta que é apresentada em uma versão de luxo do álbum com mais 100 envelopes inclusos no kit.

Os valores dos pacotes unitários ainda não foram revelados. Caso o álbum oficial da Copa do Catar siga a precificação do "Nossa Seleção Rumo ao Qatar", que traz a trajetória de 29 jogadores da seleção brasileira, lançado em abril deste ano, como uma espécie de prévia para o produto ligado ao Mundial, cada pacotinho de figurinhas teria o custo de R$ 4.

A Copa do Mundo do Catar tem início no dia 21 de novembro. No Grupo G do torneio ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões, o Brasil inicia sua jornada rumo ao hexa dia 24/11, contra a Sérvia.