Albon diz que acidente em Silverstone foi um susto e vai disputar GP da Áustria

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A capotagem do carro de Zhou Guanyu no GP de Silverstone, no domingo, com o carro parando apenas no alambrado, chocou o planeta. Apesar da imagem forte, o chinês nada sofreu. Já Alex Albon, da Wiliams, foi de helicóptero para o hospital após também se envolver no acidente. O piloto britânico recebeu alta ainda no domingo e nesta quarta-feira revelou que tudo não passou de um susto e que está pronto para o GP da Áustria, neste fim de semana.

continua após publicidade .

"Tenho o prazer de dizer que depois de tudo o que aconteceu em Silverstone, estou me sentindo bem", garantiu Albon. "Obviamente, pode soar bastante dramático quando as pessoas vão ao hospital. Mas para tranquilizar a todos, fui fazer verificações de precaução. É um procedimento padrão, na verdade. Eles têm as melhores pessoas trabalhando na Fórmula 1, então fui levado de helicóptero para o hospital por precaução", seguiu. "Tive alguns dias bastante relaxantes e usei esse tempo para me recuperar. Estou no simulador hoje, só de olho na Áustria."

Albon tocou no carro de Sebastian Vettel antes de bater em George Russel e Zhou Guanyu em Silverstone. Com dores, os responsáveis pelo GP de Silverstone optaram por encaminhá-lo ao hospital Coventry para exames de padrão.

continua após publicidade .

"Eu estava me sentindo um pouco desconfortável e o acidente parecia maior do que realmente era no meu corpo. Mas acabou sendo apenas alguns inchaços e contusões. Não havia nada de importante, então no final foi tudo bem", explicou. "Eu estava jogando Sudoku na cama do hospital com Lily, minha namorada, e também assisti a corrida no meu telefone."

Recuperado, o piloto da Williams espera que as coisas saiam diferente no Red Bull Racing, onde tem bom conhecimento como piloto de testes da Red Bull. O GP do fim de semana terá grid definido em corrida sprint.

"Obviamente, Silverstone não saiu exatamente como planejado. Eu só vi o que realmente aconteceu com o acidente quando assisti aos replays. O bom é que nosso pacote aerodinâmico é recuperável. Os caras agora estão trabalhando muito duro para consertar e preparar isso para a Áustria", afirmou, já planejando a prova.

"Tendo sido piloto da Red Bull, é um lugar que conheço bem", enfatizou o inglês. "No papel, acho que é uma pista em que a Williams se saiu muito bem no passado. George (Russell) teve algumas sessões de qualificação muito boas no ano passado e, novamente, no papel, acho que se adequará um pouco mais ao nosso carro do que em outros circuitos", espera. "O Red Bull Ring é um ótimo lugar para testar o pacote de atualização. Tem uma boa mistura de curvas de baixa e alta velocidade, o que torna nosso acerto importante, especialmente porque há tão poucas curvas para acertar."