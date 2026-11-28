Depois de 10 vitórias seguidas, sendo as duas últimas de virada em casa, o Real Madrid sucumbiu neste sábado no Santiago Bernabéu. O Alavés encerrou a sequência do time de José Mourinho ao vencer por 2 a 1 pela 14ª rodada de LaLiga. O Real estaciona nos 33 pontos, na terceira posição, e pode ver o líder Barcelona, que enfrenta o La Coruña neste domingo, abrir 6 pontos de vantagem. O Alavés é apenas o oitavo do campeonato com 19.

Titular na virada contra o PSV, na qual marcou um gol, Vini Jr. foi novamente escalado para iniciar a partida e formou o trio ofensivo do Real com Brahim Diaz, que assinou recentemente a renovação até 2031, e Mbappé. Mourinho preencheu o meio-campo com Tchouameni, Arda Güler e Bellingham, deixando o português Bernardo Silva no banco.

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Com essa formação ofensiva, o Real pressionou o Alavés, que formava uma linha defensiva com cinco jogadores. Os mandantes criaram algumas chances claras e incomodaram o goleiro Sivera, que fez defesas importantes para impedir o gol madrilenho.

Sólido na defesa, o Alavés chegou ao gol em um contra-ataque aproveitando falha de Huijsen, que tentou recuar para Courtois, mas o passe saiu curto. Toni Martínez aproveitou, driblou o goleiro belga e chutou de esquerda. Konaté, na cobertura, tentou, mas não impediu que a bola ultrapassasse a linha de gol. Ainda sem a confirmação do gol, Mariano Diaz, ex-Real, ainda mandou a bola para a rede, mas o gol foi confirmado para Toni Martínez.

Em desvantagem no placar, o Real não conseguiu mais ameaçar o Alavés de maneira clara. Insatisfeito com o desempenho de sua equipe, Mourinho voltou com alterações para o segundo tempo, com Bernardo Silva e Diomande nos lugares de Tchouameni e Brahim Diaz.

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O Alavés marcou o segundo aos 4, com Rebbach, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 15, o técnico Real antecipou uma substituição que costuma fazer quando precisa buscar o resultado. O atacante Espí, de 21 anos e 1,94 m, entrou no lugar de Güller.

Um minuto depois, os visitantes ampliaram, Mariano Diaz conseguiu um ótimo passe dentro da área do ex-time, deixando Alex Perez diante de Courtois. O ala teve tranquilidade para driblar o goleiro e tocar para as redes.

O Real partiu para cima do Alavés e marcou aos 24. Após ótima jogada pela esquerda, Diomande cruzou para Bellingham na área. O inglês ajeitou para Mbappé, que bateu forte para marcar seu 14º no campeonato, um a menos do que Raphinha, do Barcelona, artilheiro de LaLiga.

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A pressão do Real aumentou no final do jogo, incluindo uma bola na trave de Espí. Aos 41, Bellingham caiu na área do Alavés, e o pênalti foi assinalado. Após a intervenção do VAR, a marcação foi anulada, e o jogador do Real levou amarelo por simulação. Como já havia sido advertido, Bellingham foi obrigado a deixar o campo.

Com um a menos, o Real foi incapaz de buscar o empate nos cinco minutos de acréscimos e viu encerrada diante de sua torcida sua sequência de vitórias.