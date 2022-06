Alan se machuca em vitória da seleção de vôlei e gravidade da lesão preocupa

(via Agência Estado)

A seleção brasileira de vôlei obteve uma boa e dura vitória sobre o Irã em seu terceiro jogo em Sofia pela segunda fase da Liga das Nações. Mas deixou a quadra preocupada com a lesão de Alan, ainda no primeiro set. O oposto sentiu dores em um saque e fará uma ressonância magnética neste sábado para saber a gravidade do problema na perna direita.

"No exame clínico que realizamos no Alan constatamos uma dor e uma incapacidade funcional na perna e no tornozelo direitos. Nossa suspeita é que seja uma lesão no tendão de Aquiles, e programamos para amanhã (sábado), uma ressonância magnética, que é o melhor exame para podermos definir o diagnóstico e traçarmos toda a conduta do tratamento", afirmou, preocupado, o médico da seleção brasileira, Felipe Malzac.

O jogador mantém discurso otimista para que nada de mais grave aconteça. Mas não enfrenta a Bulgária, no domingo, e pode até ficar um tempo afastado das quadras. "No momento em que fui sacar, senti uma dor que não consegui identificar. Minha primeira reação foi colocar o pé para o alto. Logo em seguida fui atendido e colocamos gelo. Amanhã faremos o exame para constatar o que de fato aconteceu. Agora é descansar e esperar. Tomara que dê tudo certo", disse o oposto.

Sem Alan, a seleção sofreu mais que o esperado diante de um empolgado Irã, que dificultou bastante a vida brasileira, apesar do resultado de 3 a 0. O primeiro set terminou em 30 a 28 e o segundo, 25 a 23. Apenas a última parcial foi mais tranquila, com 25 a 19 para os comandados de Renan Dal Zotto.

Após o jogo, Lucarelli, autor de 15 pontos na partida, todos em ataque - normalmente divide as jogadas ofensivas com Alan -, dedicou o triunfo ao oposto. "Hoje tivemos uma bela vitória. O Alan merecia esta homenagem. Foi emocionante, pois eu já passei por situação semelhante", enfatizou Lucarelli. "O Irã entrou em quadra com muita confiança por ter vencido os Estados Unidos ontem, mas nós soubemos jogar. Nosso ritmo de jogo foi melhor hoje, e estamos evoluindo a cada partida", garantiu.

Renan Dal Zotto frisou o poder de superação da seleção após perder Alan e não se abalar. "Superação é a palavra que define esta partida, por tudo o que aconteceu. O grupo inteiro se entregou demais para alcançarmos esta vitória", frisou o treinador. "Cada bola e cada ponto foram muito disputados. Agora, teremos um dia de descanso para ajustar algumas coisas, mas é muito bom ver todo mundo entrando e dando a sua contribuição."