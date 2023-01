Alan Franco tem nome publicado no BID e pode reforçar São Paulo na quinta-feira

(via Agência Estado)

O zagueiro Alan Franco, anunciado como reforço do São Paulo no início deste mês, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e pode reforçar o time paulistano no duelo de quinta-feira, contra a Ferroviária, pela segunda rodada do Paulistão. Com isso, entre os novos contratados para esta temporada, resta apenas a regularização do volante Jhegson Méndez.

Os outros quatro reforços estrearam no domingo, durante o empate sem gols com o Ituano, no Morumbi. O goleiro Rafael e os atacantes Pedrinho e Wellington Rato começaram como titulares. Já o também atacante Marcos Paulo entrou em campo apenas na reta final do confronto com a equipe de Itu e teve pouco menos de dez minutos de jogo.

O último jogo de Alan Franco foi no final de outubro de 2022, quando ele ainda defendia o Talleres, da Argentina. Ele está treinando no CT da Barra Funda há duas semanas, portanto há dúvidas sobre sua condição física, mas, em resposta a uma pergunta sobre o zagueiro em coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni disse que "verá como ele está" e estudará "uma formação com alteração de algumas peças" para o jogo contra a Ferroviária. No duelo de domingo, Arboleda e Ferraresi formaram a dupla de zaga.

A fala sobre avaliar a situação física foi referente também a Jheghon Méndez, nome que chegou ao clube com bastante expectativa após disputar a Copa do Mundo pelo Equador. O volante equatoriano estava no Los Angeles FC, da MLS, liga americana de futebol. Em sua apresentação no São Paulo, disse que pode precisar de tempo para se adaptar pois considera o futebol brasileiro mais competitivo. A expectativa é que ele tenha o nome publicado no BID até quarta-feira.