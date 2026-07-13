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Alan Franco se despede do São Paulo para jogar no México: 'Vestir essa camisa foi uma honra'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 23:50:00 Editado em 13.07.2026, 23:59:33
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O zagueiro Alan Franco se despediu do São Paulo nesta segunda-feira rumo ao Tigres, do México, clube ao qual foi emprestado com contrato válido por uma temporada. Em publicação nas redes sociais, o argentino de 29 anos disse que chegou o momento de "encerrar um ciclo" e fez agradecimentos à agremiação e aos torcedores.

"Vestir esta camisa foi uma das maiores honras da minha carreira. Aqui vivi momentos inesquecíveis, cresci como atleta e como pessoa, construí amizades e tive o privilégio de representar um clube tão grandioso", disse o jogador.

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"Agradeço a todos os meus companheiros, comissão técnica, funcionários e diretoria pelo respeito, pela confiança e por tudo o que compartilhamos ao longo dessa caminhada. À torcida, meu agradecimento mais especial. Obrigado por cada apoio, cada incentivo e por fazerem deste clube um lugar único. Vocês estiveram presentes em todos os momentos e sempre me deram forças", concluiu.

O defensor tem contrato com o São Paulo até 2028, mas o Tigres terá opção de compra quando o período de empréstimo terminar. Ele estava no clube desde 2023, contratado após passagem pelo futebol dos Estados Unidos, onde defendeu o Atlanta United.

Em 152 jogos pelo clube tricolor, marcou três gols e distribuiu seis assistências. Participou da campanha do título inédito da Copa do Brasil, em 2023, mas como reserva de uma zaga de sucesso formada por Arboleda e Lucas Beraldo. Também venceu a Supercopa de 2024.

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