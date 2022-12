Al Nassr anuncia contratação de Cristiano Ronaldo; craque posa com camisa do time

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Al Nassr, da Arábia Saudita, anunciou nesta sexta-feira a contratação de Cristiano Ronaldo. O atacante português, que deixou o Manchester United de forma conturbada, assinou até 2025, com ganhos que podem chegar a até R$ 1 bilhão. O craque já posou nas redes sociais com a camisa do clube.

continua após publicidade .

"História em construção. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo, Cristiano à sua nova casa", publicou o clube árabe nas redes sociais.

O Al Nassr deve revelar nas próximas horas detalhes da negociação e o valor exato investido em Cristiano Ronaldo, que tinha como objetivo defender um clube da Liga dos Campeões, mas foi convencido a se aventurar no futebol da Arábia Saudita.

continua após publicidade .

Há um mês, o craque português, de 37 anos, encerrou o vínculo com o Manchester United durante a disputa da Copa do Mundo no Catar. Cristiano Ronaldo deverá nos próximos dias falar pela primeira vez como reforço do Al Nassr, um dos maiores clubes da Arábia Saudita, dono de nove campeonatos nacionais, em janeiro.

Sem clube desde que rompeu com o Manchester United, Cristiano vinha sendo ventilado há meses no Al Nassr, mas evitou falar sobre possíveis negociações. O jogador começa o seu novo desafio com 37 anos e após passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Na equipe árabe, Cristiano tenta superar a frustração com a Copa do Mundo. O atacante chegou a ser barrado pelo técnico Fernando Santos e mostrou certa irritação com a decisão do treinador. Mesmo assim, seguiu no grupo, mas não conseguiu impedir a eliminação de Portugal frente ao Marrocos.