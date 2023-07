Al Hilal faz proposta recorde de 300 milhões de euros para tirar Mbappé do PSG

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, ofereceu 300 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) ao Paris Saint-Germain, nesta segunda-feira, para contratar o astro francês Kylian Mbappé. De acordo com a agência de notícias Associated Press, o clube parisiense fez sinal positivo à proposta apresentada pelos sauditas e deu permissão para que eles abram negociações diretamente com o jogador.

continua após publicidade

Caso a venda se concretize, será a transferência de maior valor da história do futebol, superando os 222 milhões de euros desembolsados pelo próprio PSG para tirar Neymar do Barcelona, em 2017.

Alvo do Real Madrid, Mbappé tem contrato até junho de 2024 e não acionou a cláusula de renovação por mais um ano presente em seu contrato. Desde então, o PSG considera a possibilidade de negociar o atleta para não vê-lo sair sem trazer nenhum retorno financeiro. Ao final deste ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

continua após publicidade

Diante da incerteza a respeito de seu futuro, o atacante de 24 anos não acompanhou o restante do elenco, no último sábado, em viagem ao Japão, onde o clube fará uma turnê de pré-temporada. Na terça-feira, às 7h20 (de Brasília), o time francês inicia o período em uma partida contra o Al Nassr, clube saudita que contratou Cristiano Ronaldo em dezembro e deu início a uma nova era de contratações galáticas ao futebol do país árabe.

Neste ano, o Al Hilal já havia tentado contratar Lionel Messi, que preferiu assinar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ao fim de seu vínculo com o PSG. Outros jogadores, contudo, têm ficado bastante atraídos pelas propostas sauditas, como Karim Benzema, agora jogador do Al Ittihad, e Roberto Firmino, contratado pelo Al Ahli.