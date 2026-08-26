Al-Ahli supera resistência do Auckland e avança à segunda fase da Copa Intercontinental

O Al-Ahli precisou de uma contribuição decisiva do banco de reservas para estrear com vitória na Copa Intercontinental da Fifa. Com gol de Saleh Abu Al-Shamat no segundo tempo, o campeão asiático derrotou o Auckland FC por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Jeddah, na Arábia Saudita, e avançou à próxima etapa da competição.

A classificação coloca o Al-Ahli diante do Mamelodi Sundowns, campeão africano. O vencedor do confronto continuará na disputa por uma vaga na semifinal do torneio, fase em que os caminhos dos dois lados da chave se encontram.

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Apesar do favoritismo e da qualidade técnica de seu elenco, o time saudita encontrou dificuldades desde os primeiros minutos. Organizado e disposto a pressionar a saída de bola adversária, o Auckland começou melhor e criou as oportunidades mais perigosas da etapa inicial.

Aos 17 minutos, Logan Rogerson ganhou a disputa com a marcação dentro da área e apareceu livre diante de Édouard Mendy. O atacante finalizou cruzado, mas o goleiro senegalês fechou bem o espaço e evitou o primeiro gol.

Pouco depois, Hiroki Sakai também exigiu uma intervenção importante de Mendy. O japonês aproveitou uma cobrança de falta levantada na área e cabeceou em direção ao canto esquerdo. O goleiro do Al-Ahli se esticou e desviou para escanteio.

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A equipe saudita demorou a encontrar espaços diante da marcação neozelandesa. A reação apareceu somente na parte final do primeiro tempo, principalmente com Eduard Spertsyan. Em uma das melhores chegadas, o meia carregou a bola da região central para a direita e arriscou de fora da área, obrigando Michael Woud a fazer boa defesa.

O intervalo chegou com o placar zerado e uma atuação mais competitiva do Auckland do que a diferença técnica entre os elencos poderia sugerir. O time da Oceania conseguiu reduzir os espaços, incomodou nos contra-ataques e sustentou a igualdade durante mais de uma hora.

A solução do Al-Ahli veio do banco. Abu Al-Shamat entrou no lugar de Galeno aos 17 minutos da etapa final e precisou de pouco tempo para transformar o jogo. No minuto seguinte, o camisa 47 participou de uma transição rápida, avançou pela esquerda, invadiu a área e finalizou rasteiro na saída de Woud para marcar.

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O gol alterou o controle da partida. Em vantagem, o Al-Ahli passou a encontrar mais espaços e quase ampliou novamente com Abu Al-Shamat. O atacante construiu a jogada e acionou Trincão dentro da área. O português bateu cruzado com a perna esquerda, mas a bola passou perto da trave.

A situação do Auckland tornou-se ainda mais difícil aos 41, quando Sam Cosgrove foi expulso. Com um jogador a mais e o adversário desgastado, o Al-Ahli administrou os minutos finais sem correr grandes riscos e confirmou a classificação.

Caminho até a final

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A Copa Intercontinental reúne os campeões das seis confederações continentais. Cinco participantes já estavam definidos: Al-Ahli, da Ásia; Auckland FC, da Oceania; Mamelodi Sundowns, da África; Toluca, da Concacaf; e Paris Saint-Germain, da Europa.

A última vaga será ocupada pelo campeão da Libertadores, que está na fase de quartas de final e conta com quatro representantes brasileiros: Corinthians, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

O Al-Ahli enfrentará agora o Mamelodi Sundowns. No outro lado do chaveamento, o Toluca aguarda o vencedor da Libertadores. Os classificados desses dois confrontos se encontrarão na semifinal, que determinará o adversário do PSG na decisão.