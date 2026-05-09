Airton fecha o gol e salva Criciúma em empate contra o Juventude na Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.05.2026, 23:30:00 Editado em 09.05.2026, 23:42:56
Graças ao goleiro Airton, os torcedores presentes no estádio Alfredo Jaconi deixaram o estádio com o grito de gol engasgado na noite deste sábado (09). Pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude encarou o Criciúma, e em dia do paredão do time visitante, ficou no 0 a 0 com o rival.

O goleiro do Criciúma fez ao menos três defesas decisivas e evitou que o time do interior catarinense fosse vazado na partida, sendo essencial para mais um ponto no torneio. Com o resultado, ambas as equipes foram a 12 pontos e seguem emboladas na briga por vaga no G6, com vantagem para o Criciúma, que fica à frente no saldo de gols (2 a 1).

O duelo direto do sul do país começou com muito estudo entre os adversários. Com muitas trocas de posses no setor de meio-campo, o jogo começou a esquentar apenas aos 19 minutos, quando Ruan Carvalho mandou de cabeça, mas para fora. Logo depois, aos 23, o Juventude respondeu com Raí, que parou em corte salvador de Marcelo Hermes. Melhor em campo nos minutos finais, o time gaúcho seguiu ao ataque e criou a melhor chance da primeira etapa aos 37, quando MP tabelou com Alan Kardec e parou em Airton. No rebote, Luan Martins acertou o travessão.

Na volta para a segunda etapa, o goleiro do Criciúma salvou mais uma logo aos seis minutos, quando MP recebeu de Luan Martins na área, bateu colocado e viu Airton voar no canto, para um milagre. O assistente do lance poderia ter prejudicado o time da casa aos oito, quando acertou Gui Lobo sem bola, e após quatro minutos de análise do VAR, recebeu apenas amarelo.

Após uma pressão sem muito perigo do Criciúma, o Juventude voltou ao ataque aos 19, quando Kardec recebeu na área, mas mandou muito longe e perdeu uma grande chance. Logo depois, aos 24, foi a vez de MP receber de Kardec cara a cara com Airton, mandar uma bomba e parar em novo milagre do goleiro.

Do outro lado, o time catarinense conseguiu responder aos 30, quando Diego Gonçalves recebeu na área e parou em boa defesa de Jandrei. Nos minutos finais, o Juventude ainda acertou a trave aos 46, com Manuel Castro, mas não conseguiu furar a defesa adversária e viu o jogo acabar sem gols.

As equipes agora se preparam para a disputa da nona rodada da Série B, onde voltam a campo no próximo domingo (17). A partir das 16h, o Juventude vai à Arena Sicredi, para encarar o Athletic-MG. Mais tarde, às 18h30, é a vez do Criciúma receber o Atlético-GO, no Heriberto Hulse.

Antes, o time gaúcho volta a campo nesta quarta-feira (13), quando a partir das 19h encara o São Paulo, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de volta da 5ª Fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time paulista venceu por 1 a 0. Assim, para avançar, o Juventude precisa vencer por dois gols ou mais de diferença, ou um, para levar a disputa aos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 CRICIÚMA

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Fábio Lima), Luan Martins (Manuel Castro), Raí Silva, Lucas Mineiro e Diogo Barbosa (Wadson); Alan Kardec (Alisson Safira) e MP (Iba Ly). Técnico: Maurício Barbieri.

CRICIÚMA - Airton; Ruan Carvalho, Bruno Alves e Luciano Castán; Marcinho (Willean Lepo), Gui Lobo, Jhonata Robert (Jean Irmer) e Marcelo Hermes; Romarinho (Diego Gonçalves), Waguininho (Cauê) e Fellipe Mateus (Otero). Técnico: Eduardo Baptista.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mineiro, Luan Martins, Bruno Alves, Ruan Carvalho e Willean Lepo.

RENDA - R$ 55.560,00.

PÚBLICO - 2.865 torcedores.

ÁRBITRO - Afro Rocha De Carvalho Filho (PB).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

