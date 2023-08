Ainda sem Neymar, Al-Hilal goleia pelo Saudita com hat-trick do brasileiro Malcom

Neymar deve formar um trio ofensivo de brasileiros no Al-Hilal com Malcom e Michael. Enquanto o astro não chega à nova equipe, o time mostra que vem forte para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, com hat-trick do atacante revelado pelo Corinthians, vitória por 3 a 1 sobre o Abha, fora de casa, na estreia no Campeonato Saudita.

Também reforço de peso para a temporada, Malcom vem se destacando nesses primeiros jogos. O atacante contratado do Zenit já havia marcado contra o Al-Ittihad, nas quartas, e diante do Al-Shabab na semifinal da Copa dos Clubes Campeões Árabes, além de ter dado assistência para Michael na decisão com o Al-Nassr - derrota de virada.

Nesta segunda-feira, dois dias após a perda do título para o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, os comandados de Jorge Jesus entraram dispostos a esquecer rapidamente o título perdido e largar bem no Campeonato Saudita. Depois de alguns chances desperdiçadas, Malcom iniciou seu show particular aos 31 minutos.

O brasileiro recebeu de Al-Dawsari e bateu, sem goleiro, entre as pernas do zagueiro, para abrir o marcador. O Abha empatou dois minutos depois, em uma saída errada da defesa. Bguir mandou de fora da área, por cobertura, forte, marcando um golaço. Antes do intervalo, o Al-Hiulal ainda carimbou a trave e reclamou de um pênalti.

Já no começo do segundo tempo, Malcom ampliou após passe de Al-Breik e celebrou com dedos aos céus. Aos 32, após boa jogada pela direita e troca de passes, o atacante recebeu na esquerda, dominou e bateu de primeira, cruzado, para fechar o placar. A goleada não se consumou porque a trave salvou o Abha mais duas vezes.