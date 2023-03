Ainda sem jogos oficiais, Santos vence jogo-treino contra Primavera por 2 a 0

(via Agência Estado)

Há 16 dias sem disputar uma partida oficial após eliminação precoce na primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos venceu um jogo-treino contra o Primavera na manhã deste sábado. A partida preparatória aconteceu no CT Rei Pelé e terminou com o placar de 2 a 0 a favor do time mandante.

Os dois gols da vitória santista foram marcados ainda no primeiro tempo, por Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. A partida foi dividida em quatro tempos de 25 minutos cada. O time escalado por Odair Hellmann foi: João Paulo; João Lucas, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi, Ivonei e Lucas Lima; Lucas Barbosa e Marcos Leonardo.

Este é o segundo jogo-treino do time santista neste período sem compromissos oficiais. No último sábado, o clube alvinegro venceu o Flamengo de Guarulhos por 3 a 1 também no CT Rei Pelé. O último jogo oficial do Santos aconteceu no dia 9 de março, quando o clube se classificou na Copa do Brasil após vitória por 3 a 0 sobre o Iguatu.

A derrota contra o Ituano na partida anterior eliminou o Santos do Paulistão. A próxima partida do time de Odair só está prevista para o dia 15 de abril, contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Santos poderá ter um jogo da terceira fase da Copa do Brasil, mas os duelos só serão sorteados na próxima quarta-feira.