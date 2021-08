Ainda no hospital, jogador do Olimpia ironiza a 'não expulsão' de Arrascaeta

Da Redação

Na quarta-feira, o Flamengo goleou o Olimpia por 4 a 1, em Assunção, e praticamente encaminhou a classificação às semifinais da Copa Libertadores. Apesar do resultado e do bom jogo disputado no estádio Manuel Ferreira, o duelo reservou uma triste cena. Isso porque, em disputa com Arrascaeta, o lateral Victor Salazar levou a pior e teve de sair do campo de ambulância. O atleta argentino passa bem e, já no hospital, tranquilizou os torcedores de ambas partes. No entanto, aproveitou a postagem nas redes sociais para reclamar da arbitragem.

Em publicação no Instagram, o lateral do Olimpia mandou um recado para os torcedores. Além disso, ironizou a decisão da arbitragem, comandada pelo argentino Fernando Rapallini, de não expulsar o meia uruguaio do Flamengo. "O pior já passou. Obrigado aos médicos, meus companheiros e todos que se preocuparam com a minha saúde. Me contaram que isso não terminou em cartão vermelho. Valeu!"

Apesar das cenas fortes, a arbitragem não entendeu que Arrascaeta deveria ter sido expulso. No áudio do VAR, divulgado pela Conmebol após a partida, eles confirmam que a mão do uruguaio no rosto de Salazar foi acidental.

A decisão causou revolta dos torcedores do Olimpia, em cerca de duas mil pessoas, que inflamaram o estádio Manuel Ferreira. Assim, o jogo tomou rumos quentes, mas o Flamengo soube administrar a pressão e saiu com um resultado positivo de Assunção.

Após a vitória no Paraguai, o Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. O duelo de volta contra o Olimpia acontece na próxima quarta, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Antes disso, o time foca no confronto com o Sport, neste domingo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Maracanã estará fechado para manutenção do gramado, a partida será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).