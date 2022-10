Ainda com futuro indefinido, Hélio dos Anjos prevê Ponte Preta forte para 2023

(via Agência Estado)

Sem maiores pretensões na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta pode dar início ao planejamento para a próxima temporada. Uma das prioridades é definir a situação do técnico Hélio dos Anjos, que já manifestou diversas vezes o desejo de continuar no clube de Campinas.

"Até acho que a minha vida vai ser resolvida o mais breve possível, porque também tenho meu planejamento. As colocações que tenho da diretoria são de intenção também, mas tenho algumas coisas para organizar", disse o treinador, que nos últimos meses recebeu propostas e sondagens de clubes da Série A.

Ele revelou que jogadores importantes do elenco demonstraram interesse em permanecer para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, como o zagueiro Fábio Sanches, o meia Elvis e o atacante Lucca.

"Tenho certeza que a Ponte tem um time acima da média para a divisão com os jogadores que estão aqui. Isso me dá uma tranquilidade muito grande. É o processo do trabalho que a gente construiu aqui com a presidência, a diretoria e a comissão. Hoje, a Ponte tem condição de iniciar a Série A2 com um time muito forte", afirmou Hélio dos Anjos.

Na 11ª colocação da Série B, com 44 pontos, a Ponte Preta volta a campo no sábado, contra o Tombense, em Muriaé (MG), pela 35ª rodada. Na reta final, ainda enfrenta CSA (casa), Criciúma (casa) e Náutico (fora).