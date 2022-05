Aguero ganha estátua de homenagem do City e revela torcida por sucesso de Haaland

Da Redação

Há 10 anos, o Manchester City conquistou seu terceiro título inglês de maneira heroica, com virada sobre o Queens Park Rangers com dois gols no fim, o decisivo saindo dos pés de Kun Aguero nos acréscimos. O clube homenageou o argentino nesta sexta-feira pelo feito histórico com uma estátua na porta do Ettihad Stadium. O aposentado atacante agradeceu o reconhecimento do importante gol que acabou com jejum de 44 anos sem títulos da equipe e revelou que agora é mais um torcedor pelo sucesso de Haaland.

A estátua de Aguero divide espaço com as homenagens a David Silva e Vincent Kompany, outros dois jogadores com história bonita no clube. O Manchester City definiu o reconhecimento a Aguero como 93:20, tempo do gol do artilheiro naquele título, que comemorou virando a camisa no ar, imagem escolhida para a estátua.

"Aquele ano (2011/2012) mudou tudo para mim e para o Manchester City. Estou muito grato ao clube por fazer esta estátua em reconhecimento à minha carreira no futebol em Manchester. É algo muito especial", comemorou um emocionado Aguero, maior artilheiro do clube, com 260 gols.

"Na verdade, é uma coisa muito bonita para mim. Nesses 10 anos consegui ganhar muitos troféus e pude ajudar o clube a se tornar um dos mais importantes do mundo", seguiu o jogador, que no começo do ano teve de antecipar a aposentadoria por causa de problema no coração.

O argentino agora revela que se tornou mais um torcedor do City e não escondeu o entusiasmo com a contratação do norueguês Haaland, de somente 21 anos. O artilheiro veio do Borussia Dortmund e já está nas graças de Aguero.

"Ele é um bom atacante. Espero que se adapte bem ao time porque não é fácil jogar aqui na Premier League (Campeonato Inglês). Desejo-lhe tudo de bom porque agora sou torcedor do Manchester City e espero que ele marque muitos gols."

O presidente do City, Khaldoon Al Mubarak, fez questão de agradecer Aguero e reconhecer sua importância na história do clube. "A contribuição de Sergio Aguero para o Manchester City em uma era decisiva para o clube não pode ser exagerada. Ele é sem dúvida um dos maiores que já jogou aqui. Quando nossos torcedores pensam em Sergio, eles são imediatamente atraídos pelo momento icônico de 93:20", disse o dirigente.

"Esta estátua é em comemoração e homenagem às suas realizações em um dos capítulos mais importantes da rica e longa história do City. O gol garantiu o primeiro título da Premier League do clube em 44 anos, mas como demonstra seu recorde de 260 gols pelo clube, seu legado e impacto vão muito além disso. É justo que Sergio tenha sido reconhecido com uma estátua própria."