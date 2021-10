Agüero diz que não se arrepende de acertar com Barcelona mesmo com saída de Messi

Da Redação

O argentino Sergio "Kun" Agüero comentou sobre a sua ida para o Barcelona, a saída do compatriota e amigo Lionel Messi para o Paris Saint-Germain, o período em que esteve no Manchester City e até de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao jornal argentino El Pais, o atacante que ainda não estreou oficialmente pelo clube espanhol devido a uma lesão, não escondeu a tristeza sentida tanto por ele como por Messi, quando este se transferiu para Paris.

continua após publicidade .

"Foi um momento de choque. Ele (Messi) estava muito mal. Quando eu soube não podia acreditar. Nesse sábado fui vê-lo em sua casa. E, pela minha personalidade, como não o sentia bem, tentei fazer com que se esquecesse do que se tinha passado. Vi que estava meio apagado e tentei distraí-lo. Contei-lhe sobre a minha equipe de e-sports e sobre as coisas que iríamos fazer", contou Agüero.

O argentino não escondeu que parte do motivo que o levou a assinar com o Barcelona foi a possibilidade de jogar com Messi. Porém, a saída surpreendente do ex-número 10 do time espanhol não abalou o atacante, que afirmou não estar arrependido da sua escolha.

continua após publicidade .

"Não me arrependo. Vamos ser sinceros... Que jogador não quer estar no Barça? Eu diria que a maioria dos futebolistas gostaria de vestir esta camisa, por mais que o Barça esteja bem ou mal. Cheguei com a expectativa de jogar com Leo (Messi) e de que se formasse uma boa equipe, que era o que o clube estava fazendo. Quando me ligaram pensei: 'Aquilo que me paguem me dá igual. Vou ficar bem e vou ajudar a equipe naquilo que mais possa", afirmou.

Agüero, um dos amigos mais próximos de Messi e com quem já atuou junto muitas vezes o serviço da seleção da Argentina, foi ainda questionado sobre a habitual comparação entre o craque argentino e Cristiano Ronaldo e, apesar da amizade, não poupou nos elogios ao português.

"A diferença entre eles é futebolística. Esse talento vem de fábrica. Cristiano é mais avançado que o Leo. E aquilo que o Cristiano tem é que, como todos os goleadores, quando está confiante faz gols, gols e gols", explicou.

Agüero ainda falou sobre os vários anos a serviço do Manchester City e a sua relação com o técnico espanhol Pep Guardiola. "Nunca tive problemas com Guardiola. Já mais discuti com ele. Sim, tivemos que aclarar coisas. Quando chegou, como não nos conhecíamos, tivemos uma etapa de tentativa e erro. Mas os últimos três anos foram fantásticos. Não tenho nada para reclamar. É um treinador que quer sempre o máximo", concluiu.