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Agentes de Jhegson Méndez acionam STJ para cobrar R$ 6 milhões do São Paulo

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Seth Sports Agency LLC, empresa responsável pelo agenciamento da carreira do volante equatoriano Jhegson Méndez, acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) para cobrar R$ 6 milhões do São Paulo, conforme informado pelo Uol e confirmado pelo Estadão. O processo foi aberto no dia 6 de agosto e está em mãos do ministro Herman Benjamin.

Os advogados de Méndez, que defendeu o clube do Morumbi em 2023, decidiram ir ao STJ para validar uma decisão já tomada pela Corte Arbitral do Esportes (CAS) em janeiro, após passar pela Fifa. O valor cobrado, correspondente a 70% dos direitos econômicos do jogador, inclui juros e correção.

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O volante fez apenas 24 jogos pelo São Paulo e depois foi emprestado pelo Elche, da Espanha, clube pelo qual fez apenas quatro partidas. No começo de 2025, rescindiu o contrato de forma amigável.

Ao sair da equipe tricolor, o jogador equatoriano passou a defender o Independiente del Valle, clube pelo qual ainda joga e disputa a fase eliminatória de oitavas de final da Copa Libertadores, a partir do dia 18 de agosto.

Em maio de 2026, o clube fez um acordo como agente Luis Augusto Carvalho, em outro processo envolvendo Méndez, no valor de R$ 4,3 milhões em razão de direitos de imagem não pagos.

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