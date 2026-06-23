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Agenda: veja quais países se enfrentam pela Copa do Mundo nesta terça

A programação começa às 14h com o duelo entre Portugal e Uzbequistão e se estende até o fim da noite com a partida da Colômbia

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 08:00:05 Editado em 22.06.2026, 09:14:44
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Agenda: veja quais países se enfrentam pela Copa do Mundo nesta terça
Autor Atacante da Inglaterra, Harry Kane - Foto: Reprodução/Instagram @harrykane

A rodada de futebol desta terça-feira (23) pela Copa do Mundo, promete movimentar os torcedores com quatro partidas válidas pelos grupos K e L. Seleções de peso como Portugal, Inglaterra e Colômbia entram em campo em horários distribuídos ao longo de todo o dia, com o primeiro apito inicial previsto para o início da tarde e o último confronto avançando até o final da noite. A agenda coloca frente a frente equipes da Europa, África, Américas e Ásia, garantindo uma programação diversificada.

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O pontapé inicial da rodada acontece às 14h, quando a seleção de Portugal enfrenta o Uzbequistão em uma importante partida válida pelo Grupo K.

Logo na sequência, no meio da tarde, as atenções se voltam para o Grupo L. Às 17h, a Inglaterra entra em campo para um duelo contra Gana, em um confronto que opõe a tradição do futebol europeu à força física e técnica da equipe africana, configurando um dos principais destaques do dia.

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Ainda pelo Grupo L, a bola volta a rolar no período da noite para o embate entre Panamá e Croácia, que medem forças a partir das 20h em busca de um resultado positivo na chave.

Para encerrar a intensa agenda esportiva desta terça-feira, as equipes da Colômbia e da República Democrática do Congo se enfrentam às 23h. O jogo, que é válido novamente pelo Grupo K, fecha as atividades e define o cenário das classificações ao final da rodada.

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