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Agenda: veja quais países duelam nesta quarta pela Copa 2026

Além do clássico europeu, quarta-feira de Copa traz Portugal em campo e o retorno da Áustria após 28 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 08:00:04 Editado em 16.06.2026, 15:25:45
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Agenda: veja quais países duelam nesta quarta pela Copa 2026
Autor Portugal entra em campo nesta quarta - Foto: Reprodução/Instagram @cristiano

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 segue a todo vapor nesta quarta-feira (17). Adaptado ao novo formato de 48 seleções, o cronograma reserva cinco partidas ao longo do dia, espalhadas por horários que vão da madrugada até o final da noite.

O grande destaque da jornada é o choque de gigantes entre Inglaterra e Croácia, mas o dia também é marcado por estreias históricas e o retorno de seleções tradicionais que estavam longe dos holofotes mundiais.

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A bola começa a rolar logo à 1h, pelo Grupo J, em um confronto que mistura ansiedade e história. A Áustria celebra o seu retorno à elite do futebol mundial após 28 anos de ausência, enquanto a Jordânia pisa no gramado para disputar a primeira partida de Copa do Mundo de sua existência.

Mais tarde, às 14h, os holofotes se voltam para o Grupo K. Portugal, considerado um dos cabeças de chave mais fortes do torneio, inicia sua caminhada contra a República Democrática do Congo. Os congoleses voltam a sentir o clima de um Mundial após longos 52 anos, já que a única participação do país havia sido em 1974, quando a nação ainda se chamava Zaire.

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O prato principal do dia está reservado para as 17h, com o duelo entre Inglaterra e Croácia pelo Grupo L. O confronto tem sabor de revanche para os ingleses, que tentam apagar o fantasma da eliminação na semifinal de 2018. Do outro lado, os croatas buscam provar que a sua consistência competitiva continua intacta nesta nova era do futebol.

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O encerramento da rodada acontece na sequência, com mais duas partidas. Às 20h, Gana enfrenta o Panamá para fechar os primeiros compromissos do Grupo L. Por fim, às 23h, o estreante Uzbequistão tenta surpreender a embalada seleção da Colômbia, encerrando oficialmente a rodada do Grupo K.

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