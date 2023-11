Agenda do dia do Pan: domingo tem final do tênis de mesa e cerimônia de encerramento

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 chegam ao fim neste domingo, 5, mas o Brasil ainda tem compromissos importantes pela frente. Já classificado para finais do tênis de mesa, golfe e patinação de velocidade, o País também pode chegar ao pódio no BMX freestyle, caratê e tiro com arco.

O último dia ainda reserva a cerimônia de encerramento do evento, prevista para as 20h (de Brasília), no Estádio Bicentenário de La Florida. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

BMX FREESTYLE

10h - Freestyle feminino - classificação (Eduarda Bordignon)

10h40 - Freestyle feminino - classificação

11h20 - Freestyle masculino - classificação

12h05 - Freestyle masculino - classificação (Gustavo Batista)

12h40 - Freestyle feminino - final

13h25 - Freestyle masculino - final

BOLICHE

10h - Individual masculino - semifinais

10h - Individual feminino - semifinais

12h - Individual masculino - final

12h - Individual feminino - final

GOLFE

8h - Chave masculina - final - segunda rodada (Andrey Xavier e Rodrigo Lee)

8h - Chave feminina - final - segunda rodada (Luiza Altmann e Valentina Bosselmann)

CARATÊ

9h - Masculino até 67kg - round robin (Vinícius Figueira)

9h - Feminino até 68kg - round robin (Bárbara Rodrigues)

10h52 - Masculino até 75kg - round robin (Alisson Sobrinho)

12h45 - Masculino até 67kg - semifinais

12h52 - Feminino até 68kg - semifinais

12h59 - Masculino até 75kg - semifinais

13h06 - Masculino até 67kg - final

13h13 - Feminino até 68kg - final

13h20 - Masculino até 75kg - final

PATINAÇÃO DE VELOCIDADE

9h - 500m feminino - classificação

9h20 - 500m masculino - classificação (Guilherme Rocha)

9h40 - 10.000m feminino - final (Sofia Scheibler)

10h10 - 500m feminino - semifinal

10h20 - 500m masculino - semifinal

10h40 - 10.000m masculino - final

11h10 - 500m feminino - finais

11h25 - 500m masculino - finais

PELOTA BASCA

9h - Chave masculina - frontenis - disputa do bronze

9h - Chave feminina - frontenis - disputa do bronze

9h - Duplas masculinas - trinquete - disputa do bronze

10h - Chave feminina - frontenis - final

10h - Duplas femininas - trinquete - disputa do bronze

11h - Chave masculina - frontenis - final

11h - Duplas femininas - trinquete - final

12h - Duplas masculinas - trinquete - final

SQUASH

10h - Equipes femininas - final: Colômbia x Argentina

10h - Equipes masculinas - final: Estados Unidos x Canadá

TÊNIS DE MESA

10h - Equipes femininas - final: Porto Rico x Estados Unidos

13h - Equipes masculinas - final: Brasil x Canadá

TIRO COM ARCO

9h - Arco recurvo por equipes equipe mistas - disputa do bronze

9h19 - Arco recurvo por equipes mistas - final: Estados Unidos x Brasil

9h38 - Arco recurvo individual feminino - semifinal

9h52 - Arco recurvo individual feminino - semifinal (Ana Machado)

10h06 - Arco recurvo individual masculino - semifinal

10h20 - Arco recurvo individual masculino - semifinal

10h34 - Arco recurvo individual feminino - disputa do bronze

10h48 - Arco recurvo individual feminino - final

11h02 - Arco recurvo individual masculino - disputa do bronze

11h16 - Arco recurvo individual masculino - final