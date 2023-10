Agenda do dia do Pan: brasileiros disputam finais na ginástica e voltam às piscinas

Após o primeiro ouro, Rebeca Andrade, Arthur Nory e mais ginastas brasileiros voltam a competir nas finais por aparelhos nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Já na natação, atletas como Guilherme Costa e Stephanie Balduccini são esperanças de medalhas nesta quarta-feira.

Além disso, o Brasil ainda vai enfrentar o México por uma vaga na decisão do vôlei feminino. Outras modalidades que valem a pena assistir são beisebol, basquete, boxe, tênis e surfe. A transmissão é pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

BADMINTON

9h - Duplas feminina - final

9h - Duplas masculina - final (Davi Silva/Fabrício Farias)

14h - Simples feminina - final

14h - Simples masculino - final

14h - Duplas mistas - final

BEISEBOL

9h30 - Disputa de sétimo lugar - Chile x Venezuela

15h - Super round - Brasil x Panamá

BASQUETE

10h30 - Chave feminina: Brasil x México

13h - Chave feminina: Colômbia x Venezuela

17h30 - Chave feminina: Cuba x Argentina

20h - Chave feminina: Chile x Porto Rico

VÔLEI DE PRAIA

10h30 - Chave feminina - disputa de 15º a 16º - Uruguai x El Salvador

11h - Chave feminina - quartas de final - México x Argentina

11h30 - Chave feminina - disputa de 13º a 14º - Costa Rica x Equipe de Atletas Independentes

12h - Chave feminina - quartas de final - Canadá x Porto Rico

12h30 - Chave masculina - - disputa de 9º a 12º - Uruguai x Paraguai

13h - Chave masculina - quartas de final - Cuba x Equador

13h30 - Chave masculina - disputa de 9º a 12º - Bolívia x Colômbia

14h - Chave masculina - quartas de final - Estados Unidos x México

16h30 - Chave feminina - disputa de 9º e 12º - República Dominicana x Equador

17h - Chave feminina - quartas de final - Brasil x Peru

17h30 - Chave feminina - disputa de 9º e 12 - Paraguai x Colômbia

18h - Chave masculina - quartas de final - Argentina x Brasil

18h30 - Chave masculina - disputa de 15º e 16º - Costa Rica x Equipe de Atletas Independentes

19h - Chave masculina - quartas de final - Chile x Canadá

19h30 - Chave masculina - disputa de 13º e 14º - Nicarágua x El Salvador

20h - Chave masculina - quartas de final - Estados Unidos x Chile

BOXE

11h - Boxe feminino até 60kg - quartas de final (Beatriz Ferreira)

12h - Boxe masculino até 71kg - quartas de final

17h - Boxe feminino até 57kg - quartas de final (Jucielen Romeu)

18h - Boxe masculino até 63,5kg - quartas de final (Yuri Falcão)

Ciclismo de pista

10h05 - Sprint masculino - classificatória (João Vitor da Silva)

10h24 - Keirin feminino - primeira rodada (Carolina Alves)

10h42 - Sprint masculino - oitavas de final

11h - Sprint masculino - repescagem

18h05 - Sprint masculino - quartas de final

18h19 - Perseguição feminina - finais

19h17 - Keirin feminino - finais

19h29 - Sprint masculino - final

Saltos ornamentais

11h - Plataforma de 10m masculina - classificatória (Diogo Silva e Isaac Souza)

19h - Trampolim 3m feminino - final (Anna Lúcia Santos e Luana Lira)

20h40 - Plataforma 10m masculina - final

ADESTRAMENTO

11h - Grand Prix Individual freestyle - final (João Victor Oliva, Manuel Tavares e Renderson Oliveira)

HÓQUEI SOBRE GRAMA

9h30 - Chave masculina - Grupo A - Canadá x Brasil

11h30 - Chave masculina - Grupo A - Estados Unidos x Trindade e Tobago

17h30 - Chave masculina - Grupo B - Argentina X México

19h30 - Chave masculina - Grupo B - Chile x Peru

GINÁSTICA ARTÍSTICA

17h00 - Final Salto masculino (Arthur Nory e Yuri Guimarães)

17h30 - Final Trave (Flávia Saraiva e Rebeca Andrade)

18h00 - Final Barras paralelas (Bernardo Miranda e Diogo Soares)

19h20 - Final Solo feminino (Flávia Saraiva e Júlia Soares)

19h50 - Final Barra fixa (Arthur Nory e Bernardo Miranda)

VÔLEI

10h30 - Chave feminina - disputa de 5º a 8º - Colômbia x Porto Rico

13h30 - Chave feminina - disputa de 5º a 8º - Cuba x Chile

17h30 - Chave feminina - semifinal - República Dominicana x Argentina

20h30 - Chave feminina - semifinal - Brasil x México

FUTEBOL

13h - Futebol feminino: Estados Unidos x Costa Rica

15h - Futebol feminino: Paraguai x Jamaica

18h - Futebol feminino: Venezuela x Argentina

20h - Futebol feminino: Chile x México

HANDEBOL

10h - Chave feminina: Uruguai x Brasil

12h30 - Chave feminina: Paraguai x Cuba

17h30 - Chave feminina: Chile x Argentina

20h - Chave feminina: Porto Rico x Canadá

PENTATLO MODERNO

11h - Equipe - Esgrima (Isabela Abreu e William Muinhos)

14h30 - Feminino - Hipismo - finais

15h15 - Equipe - Bônus round - esgrima - finais

16h - Equipe - Natação - finais

16h30 - Equipe - Laser Run - finais

RAQUETEBOL

10h - Equipe masculina - quartas de final

10h - Equipe feminina - quartas de final

10h45 - Equipe masculina - quartas de final

10h45 -Equipe feminina - quartas de final

11h30 - Equipe masculina - quartas de final

11h30 - Equipe feminina - quartas de final

12h15 - Equipe masculina - quartas de final

12h15 - Equipe feminina - quartas de final

13h - Equipe masculina - quartas de final

13h - Equipe feminina - quartas de final

13h45 - Equipe masculina - quartas de final

13h45 - Equipe feminina - quartas de final

16h - Equipe masculina - semifinal

16h - Equipe feminina - semifinal

16h45 - Equipe masculina - semifinal

16h45 - Equipe feminina - semifinal

17h30 - Equipe masculina - semifinal

17h30 - Equipe feminina - semifinal

18h15 - Equipe masculina - semifinal

18h15 - Equipe feminina - semifinal

REMO

9h - Double Skiff feminino - final (Chloé Delazeri/Thalita Rosa)

9h10 - Double Skiff masculino - final (Tomás Levy/Piedro Tuchtenhagen)

9h20 - Single Skiff feminino - final (Beatriz Tavares)

9h30 - Single Skiff masculino - final (Lucas Verthein)

11h10 - Equipe mista oito integrantes - final - Brasil

TIRO ESPORTIVO

9h - Rifle três posições feminino - classificação (Geovana Meyer e Simone Koch)

9h - Trap feminino - classificação (Camilla Cosmoski e Daiana Camaz)

12h20 - Rifle três posições feminino - final

SURFE

8h - Longboard masculino - segunda rodada (Carlos Bahia)

8h46 - Longboard feminino - segunda rodada (Chloé Calmon)

9h32 - Shortboard feminino - repescagem

11h04 - Shortboard masculino - repescagem (Marcos Correa)

12h36 - Longboard masculino - respescagem

12h59 - Longboard feminino - repescagem

13h22 - Stand up paddle feminino - repescagem

13h45 - Stand up paddle masculino - repescagem

14h08 - Stand up paddle feminino - segunda rodada (Aline Adisaka)

14h54 - Stand up paddle masculino - segunda rodada (Luiz Diniz)

15h40 - Longboard masculino - terceira rodada

16h26 - Longboard feminino - terceira rodada

17h12 - Shortboard masculino - repescagem 2

17h58 - Longboard feminino - repescagem 2

NATAÇÃO

9h - 1500m livre feminino - classificatória (Beatriz Dizotti e Viviane Jungblut)

9h22 - 200m medley feminino - classificatória (Bruna Leme e Gabrielle Roncatto)

9h44 - 200m medley masculino - classificatória (Leonardo de Deus e Vinicius Lanza)

10h05 -1500m livre masculino - classificatória (Guilherme Costa, Pedro Farias e Stephan Steverink)

10h45 - 4x100m medley feminino - classificatória (Ana Carolina Vieira/Celine Bispo/Giovanna Diamante/Jhennifer Conceição/Julia Karla Goes/Maria Luiza Pessanha/Nichelly Lysy/Stephanie Balduccini)

11h - 4x100m medley masculino - classificatória (Gabriel Fantoni/Guilherme Basseto/Guilherme Caribé/João Gomes Júnio/Marcelo Chierighini/Raphael Rached/Victor Baganha)

16h - 1500m livre feminino - final

16h29 - 200m medley feminino - final

16h52 - 200m medley masculino - final

17h09 - 1500m livre masculino - final

17h43 - 4x100m medley feminino - final

17h57 - 4x100m medley masculino - final

TÊNIS

11h - Simples feminino - oitavas de final (Carolina Meligeni)

11h - Simples masculino - oitavas de final (Thiago Monteiro)

11h - Duplas masculinas - oitavas de final

11h - Duplas mistas - oitavas de final

12h - Duplas femininas - oitavas de final