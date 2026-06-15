Agenda da Copa: veja quais países se enfrentam nesta segunda-feira (15)

O quinto dia de disputas da Copa do Mundo de 2026 promete movimentar os torcedores nesta segunda-feira (15) com a realização de quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. Os confrontos, que marcam a abertura das chaves G e H, acontecem em solo norte-americano e trazem a campo seleções tradicionais como as campeãs mundiais Espanha e Uruguai, além da badalada Bélgica e de equipes que buscam surpreender, como a estreante Cabo Verde.

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A rodada segue o cronograma estabelecido pela Fifa com um intervalo de três horas entre o início de cada jogo. A programação de partidas disponibilizada no arquivo "jogos de hoje.png" começa às 13h (de Brasília) com o duelo entre Espanha e Cabo Verde no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, válido pelo Grupo H. Atual vencedora da Eurocopa, a seleção espanhola chega com o status de favorita para o confronto, enquanto a equipe africana tenta quebrar prognósticos em sua primeira participação histórica em Mundiais.

Na sequência, às 16h, a Bélgica faz sua estreia diante do Egito no Seattle Stadium, abrindo os confrontos do Grupo G em uma partida cercada de expectativa pelo nível técnico dos europeus e a competitividade dos egípcios. A noite de futebol da Copa do Mundo reserva o segundo jogo do Grupo H e o encerramento do Grupo G.

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Às 19h, a Arábia Saudita enfrenta o Uruguai no Hard Rock Stadium, em Miami. O time sul-americano, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, aposta em nomes consolidados no futebol internacional, como o meio-campista Federico Valverde, enquanto a equipe saudita tenta repetir o feito da última edição do torneio, quando surpreendeu o planeta ao vencer uma campeã do mundo logo em sua estreia.

Por fim, às 22h, Irã e Nova Zelândia encerram a jornada diária no Los Angeles Stadium, na Califórnia, fechando a rodada inicial do Grupo G.

Veja todos os jogos da primeira rodada:





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