Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
FUTEBOL

Agenda da Copa: veja quais países se enfrentam nesta segunda-feira (15)

Quinto dia de competição marca o início dos grupos G e H com partidas distribuídas em quatro sedes norte-americanas

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 09:04:41 Editado em 15.06.2026, 09:04:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Agenda da Copa: veja quais países se enfrentam nesta segunda-feira (15)
Autor Os confrontos marcam a abertura das chaves G e H - Foto: Fifa/Divulgação

O quinto dia de disputas da Copa do Mundo de 2026 promete movimentar os torcedores nesta segunda-feira (15) com a realização de quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. Os confrontos, que marcam a abertura das chaves G e H, acontecem em solo norte-americano e trazem a campo seleções tradicionais como as campeãs mundiais Espanha e Uruguai, além da badalada Bélgica e de equipes que buscam surpreender, como a estreante Cabo Verde.

📰 LEIA MAIS: Brasileiro Alex Poatan é nocauteado por Gane e adia o sonho do terceiro cinturão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A rodada segue o cronograma estabelecido pela Fifa com um intervalo de três horas entre o início de cada jogo. A programação de partidas disponibilizada no arquivo "jogos de hoje.png" começa às 13h (de Brasília) com o duelo entre Espanha e Cabo Verde no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, válido pelo Grupo H. Atual vencedora da Eurocopa, a seleção espanhola chega com o status de favorita para o confronto, enquanto a equipe africana tenta quebrar prognósticos em sua primeira participação histórica em Mundiais.

Na sequência, às 16h, a Bélgica faz sua estreia diante do Egito no Seattle Stadium, abrindo os confrontos do Grupo G em uma partida cercada de expectativa pelo nível técnico dos europeus e a competitividade dos egípcios. A noite de futebol da Copa do Mundo reserva o segundo jogo do Grupo H e o encerramento do Grupo G.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Às 19h, a Arábia Saudita enfrenta o Uruguai no Hard Rock Stadium, em Miami. O time sul-americano, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, aposta em nomes consolidados no futebol internacional, como o meio-campista Federico Valverde, enquanto a equipe saudita tenta repetir o feito da última edição do torneio, quando surpreendeu o planeta ao vencer uma campeã do mundo logo em sua estreia.

Por fim, às 22h, Irã e Nova Zelândia encerram a jornada diária no Los Angeles Stadium, na Califórnia, fechando a rodada inicial do Grupo G.

Veja todos os jogos da primeira rodada:


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TNOnline (@sitetnonline)



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cabo Verde Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 espanha ESPORTES Futebol jogo ao vivo jogos de hoje Países uruguai
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV