Agenda da Copa: veja quais países duelam neste sábado e onde assistir

A Copa do Mundo de 2026 segue movimentada neste sábado (13) com três confrontos decisivos válidos pelas primeiras rodadas da fase de grupos. O grande destaque do dia fica por conta da estreia da Seleção Brasileira, que entra em campo pelo Grupo C, além de partidas que agitam o Grupo B do torneio mundial.

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Os torcedores poderão acompanhar as exibições em diferentes plataformas, que variam entre a TV aberta, canais fechados e serviços de streaming.

A rodada começa às 16h (de Brasília) com o duelo entre Catar e Suíça, válido pela primeira rodada do Grupo B. O confronto será realizado no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia (EUA), e terá transmissão ao vivo e exclusiva pela CazéTV, disponível no YouTube e em plataformas de streaming.

Mais tarde, às 19h, o Brasil faz a sua estreia na competição diante de Marrocos, em jogo também válido pelo Grupo C. Para este embate, as opções de transmissão são amplas: na televisão, o torcedor pode assistir pela TV Globo e pelo SporTV; na internet e no streaming, o jogo passa no NSports, no Ge TV (via Globoplay) e de forma gratuita pelo canal CazéTV no YouTube.

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Fechando os compromissos do dia pelo mesmo Grupo C, as seleções de Haiti e Escócia se enfrentam a partir das 22h. De acordo com o calendário oficial, a partida que encerra a programação deste sábado terá transmissão exclusiva para o território brasileiro por meio da CazéTV.