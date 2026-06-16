Agenda da Copa: três partidas movimentam a rodada desta terça-feira (16)
A rodada tripla do dia começa às 16h com o duelo entre França e Senegal pelo Grupo I
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 segue movimentando os gramados com três confrontos decisivos agendados para esta terça-feira (16).
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A rodada tripla do dia começa às 16h com o duelo entre França e Senegal pelo Grupo I, chave que também conta com o enfrentamento entre Iraque e Noruega, marcado às 19h.
Para encerrar os jogos do dia, a Argentina entra em campo contra a Argélia às 22h em partida válida pelo Grupo J.
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Esses jogos fazem parte do cronograma desta semana, que compreende o período entre 15 e 21 de junho, englobando o encerramento da primeira rodada da competição até o dia 17 de junho e o início da segunda fase de grupos, que será disputada entre os dias 18 e 23 de junho.