Agenda da Copa: três partidas movimentam a rodada desta terça-feira (16)

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A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 segue movimentando os gramados com três confrontos decisivos agendados para esta terça-feira (16).

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A rodada tripla do dia começa às 16h com o duelo entre França e Senegal pelo Grupo I, chave que também conta com o enfrentamento entre Iraque e Noruega, marcado às 19h.

Para encerrar os jogos do dia, a Argentina entra em campo contra a Argélia às 22h em partida válida pelo Grupo J.

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Esses jogos fazem parte do cronograma desta semana, que compreende o período entre 15 e 21 de junho, englobando o encerramento da primeira rodada da competição até o dia 17 de junho e o início da segunda fase de grupos, que será disputada entre os dias 18 e 23 de junho.

Veja o cronograma completa na 1ª rodada:





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