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3ª RODADA

Agenda da Copa agita a quinta-feira com gigantes europeus e vagas em jogo

Grandes potências do futebol mundial entram em campo em partidas simultâneas onde qualquer erro pode ser fatal

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 07:50:11 Editado em 23.06.2026, 16:27:28
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Agenda da Copa agita a quinta-feira com gigantes europeus e vagas em jogo
Autor Foto: Divulgação/FIFA

A briga pelas oitavas de final da Copa do Mundo continua a todo vapor nesta quinta-feira (25), com a definição de mais três grupos: D, E e F. Grandes potências do futebol mundial entram em campo em partidas simultâneas onde qualquer erro pode ser fatal.

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Diferente dos horários do dia anterior, a quinta-feira traz uma nova dinâmica de horários para os torcedores ficarem atentos. Confira a agenda de jogos:

17h - Equador x Alemanha - Grupo E
17h - Curaçao x Costa do Marfim - Grupo E
20h - Tunísia x Holanda - Grupo F
20h - Japão x Suécia - Grupo F
23h - Turquia x Estados Unidos - Grupo D
23h - Paraguai x Austrália - Grupo D

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