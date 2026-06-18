Agenda da Copa: 2ª rodada inicia nesta quinta-feira com quatro jogos

A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 tem início nesta quinta-feira (18), com a realização de quatro partidas válidas pelos Grupos A e B.

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Os confrontos, que acontecem em horários distribuídos entre a tarde e a noite, serão fundamentais para definir os rumos das seleções na briga pelas vagas rumas à próxima fase eliminatória do torneio mundial.

A rodada desta quinta começa logo no início da tarde, às 13h, com o duelo entre Tchéquia e África do Sul, válido pelo Grupo A.

Na sequência, às 16h, a bola rola para o Grupo B no confronto europeu entre Suíça e Bósnia e Herzegovina.

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Um pouco mais tarde, às 19h, o Canadá enfrenta a seleção do Catar em mais um jogo importante para a chave B.

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O encerramento do dia de competições fica por conta de México e Coreia do Sul, que entram em campo às 22h para fechar a rodada do Grupo A.