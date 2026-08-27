Agência da CBF proíbe Vasco de captar empréstimo com a Crefisa e fazer negócios com o Palmeiras

O Vasco está proibido de captar novos empréstimos com a Crefisa e manter relações com o Palmeiras, conforme determinado nesta quarta-feira, 26, pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf). A proibição, que abrange qualquer vínculo comercial entre as instituições, inclusive negociar jogadores, é uma medida cautelar integrada à abertura de um procedimento para investigar se há conflito de interesses na venda da SAF vascaína a Marcos Lamachia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

José Roberto Lamacchia, pai de Marcos e marido da dirigente palmeirense, é avalista da operação para vender o clube cruzmaltino, além de ser sócio vitalício e constituir o quadro de conselheiros do clube paulistano. Oficialmente instalada em janeiro de 2026, como parte da estrutura regulatória da CBF, mas com atuação independente, a Anresf tem acompanhado o caso desde as primeiras movimentações.

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Instaurado o procedimento, a Anresf passa a investigar formalmente se existe conflito de interesses neste caso. Se decidir que não há, a operação da compra da SAF prossegue normalmente. Se entender que há, a agência pode sugerir mais restrições.

Marcos Lamacchia negocia há meses a compra de 90% da SAF do Vasco por pouco mais de R$ 2 bilhões. Publicamente, tanto o presidente vascaíno Pedrinho quanto Marcos tratam o negócio como certo. Em entrevista recente ao Estadão, o economista Caio Cordeiro de Resende, presidente da Anresf, já havia avisado que o iminente acordo seria analisado "com rigor".

A Crefisa, de Leila e Lamacchia, emprestou R$ 80 milhões ao Vasco no fim do ano passado. Como garantia, pediu 20% das ações da Vasco SAF. Isto é, se o Vasco não pagar, a dívida pode ser usada pra comprar o controle do clube.

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O regulamento de fair play financeiro da CBF impede que qualquer pessoa física ou jurídica "detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube" que disputem as mesmas competições organizadas pela confederação. Tenta-se entender, a partir do inquérito instaurado nesta quarta, se a venda da SAF vascaína se enquadra nesse tipo de relação.

Existe uma discussão sobre a classificação do nível de parentesco entre Marcos e Leila. O artigo 1595 do Código Civil estabelece que enteado é considerado parente, e o vínculo classificado como parentesco por afinidade em linha reta de primeiro grau.

O regulamento da CBF considera como influência significativa "a capacidade de dirigir políticas financeiras ou operacionais, exercer veto relevante, nomear administradores-chave ou deter, isolada ou conjuntamente, mais de 10% dos direitos de voto com acordos de voto ou vetos qualificados, bem como contratos de financiamento que imponham covenants com poder decisório."

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Já a Lei da SAF no Brasil não trata de vínculos familiares em participação em clubes, assim como a Lei Geral do Esporte, que, porém, impõe parâmetros mais amplos de integridade e governança, incluindo a preservação dos princípios de transparência, equidade e lisura das competições.