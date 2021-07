Agatha e Duda são derrotadas por chinesas e perdem a primeira no vôlei de praia

Da Redação

A terça-feira do Brasil no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 terminou com uma derrota. Depois de vencerem com facilidade na estreia, Agatha e Duda não conseguiram encaixar bem seu estilo de jogo e foram derrotadas pela dupla chinesa Wang/Xia por 2 sets a 0 - com as parciais de 21/18 e 21/14. A partida contou com grande atuação das asiáticas - principalmente de Wang -, marcadas por poucos erros.

O resultado positivo levou as chinesas à liderança do Grupo C, com duas vitórias e quatro pontos. A situação da chave só será definida na última rodada, mas as brasileiras podem terminar ainda na segunda colocação em caso de vitória sobre a dupla canadense Bansley/Brandie. O jogo está marcado para as 9 horas (de Brasília) desta quinta-feira. No mesmo dia, uma hora antes, Wang e Xia enfrentam as argentinas Gallay e Pereyra.

O regulamento da competição prevê a seguinte dinâmica: são seis grupos com quatro duplas e as duas primeiras avançam às oitavas de final. Além disso, as duas melhores terceiras colocadas também passam direto. As outras quatro terceiras jogam entre si, em uma espécie de repescagem, para apontar mais duas duplas que totalizarão as 16 participantes da fase eliminatória.

Em quadra, as brasileiras ficaram no bloqueio chinês no começo do jogo, perdendo por 2 a 0, até equilibrar a partida e empatarem em 5 a 5, graças a Duda, que forçou as adversárias ao erro com o saque. O Brasil passou à frente no placar fazendo 9 a 8, mas as chinesas endureceram e não permitem distanciamento no placar, abrindo dois pontos de vantagem em 11 a 9.

No entanto, a dupla chinesa se recuperou e virou a partida para 13 a 12. Sem cometer erros, conseguiram abrir vantagem e fecharam o primeiro set por 21 a 18.

Já a segunda parcial iniciou como o primeiro com Wang e Xia abrindo 3 a 0, seja em bloqueios ou abusando de bolas curtas. Porém a dupla brasileira virou o jogo para 4 a 3 e deixou a partida equilibrada. Após viradas e empates, o duelo estava empatado em 10 a 10. Na volta de um tempo técnico, as chinesas cresceram e com erros das brasileiras abriram ampla vantagem e confirmaram a vitória por 21 a 14.