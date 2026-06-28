África do Sul e Canadá abrem a segunda fase da Copa do Mundo

O funil da Copa do Mundo de 2026 começou! Neste domingo (28) a ansiedade atinge o teto com o início da fase de 16 avos de final (a segunda fase do torneio, que agora conta com 32 seleções no mata-mata). É o famoso "perdeu, tá fora".

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Diferente da maratona de jogos da fase de grupos, o domingo reserva os holofotes para um único e histórico confronto, colocando frente a frente duas das grandes surpresas da competição: África do Sul e Canadá. A bola rola às 16 horas, no Estádio de Los Angeles (SoFi Stadium), Califórnia.

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O que vale: uma vaga inédita nas oitavas de final da Copa com o novo formato. Se houver empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

