Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
NESTE DOMINGO

África do Sul e Canadá abrem a segunda fase da Copa do Mundo

O domingo reserva os holofotes para um único e histórico confronto

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 07:30:01 Editado em 26.06.2026, 16:25:05
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

África do Sul e Canadá abrem a segunda fase da Copa do Mundo
Autor África do Sul - Foto: Divulgação/Fifa

O funil da Copa do Mundo de 2026 começou! Neste domingo (28) a ansiedade atinge o teto com o início da fase de 16 avos de final (a segunda fase do torneio, que agora conta com 32 seleções no mata-mata). É o famoso "perdeu, tá fora".

📰 LEIA MAIS: Acordo libera trabalhadores do comércio para jogo do Brasil na segunda-feira

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Diferente da maratona de jogos da fase de grupos, o domingo reserva os holofotes para um único e histórico confronto, colocando frente a frente duas das grandes surpresas da competição: África do Sul e Canadá. A bola rola às 16 horas, no Estádio de Los Angeles (SoFi Stadium), Califórnia.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

O que vale: uma vaga inédita nas oitavas de final da Copa com o novo formato. Se houver empate no tempo normal, a decisão vai para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
análise de jogo Copa do Mundo ESPORTES Futebol notícias esportivas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV