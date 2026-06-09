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Adversário do Brasil na estreia, Marrocos chega à Copa invicto há 29 jogos

Seleção africana mede forças com a equipe brasileira neste sábado (13), nos Estados Unidos, ostentando a segunda melhor defesa do ciclo mundialista

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 10:45:26 Editado em 09.06.2026, 10:45:20
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Adversário do Brasil na estreia, Marrocos chega à Copa invicto há 29 jogos
Autor Seleção marroquina se prepara para enfrentar o Brasil no próximo sábado - Foto: Divulgação/FRMF

Adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a seleção do Marrocos chega ao torneio embalada por uma marca expressiva de 29 jogos de invencibilidade e total confiança em sua preparação. O confronto que abre a participação das equipes no Grupo C, chave que também conta com Escócia e Haiti, está marcado para este sábado (13), às 19 horas (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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O último teste da seleção africana antes do Mundial foi o empate em 1 a 1 contra a Noruega, em amistoso que serviu para ajustar os detalhes finais. O Marrocos começou a partida em ritmo forte, abrindo o placar cedo com Brahim Díaz, mas acabou cedendo a igualdade ao perder a intensidade nos minutos seguintes.

Apesar de não ter saído com a vitória, o técnico Mohamed Ouahbi avaliou a atuação de forma muito positiva, destacando que a equipe mostrou qualidades essenciais contra um adversário de alto nível. Para o treinador, o foco agora é fazer com que o time consiga manter a mesma intensidade ao longo dos 90 minutos, suportando o calor norte-americano e o ritmo da competição.

A alta expectativa marroquina é respaldada por números consistentes. A seleção não sofre uma derrota desde agosto do ano passado e, nesse intervalo, faturou três troféus: o Campeonato Africano de Nações, a Copa Árabe e a Copa das Nações Africanas. A atual sequência invicta da equipe é comparável apenas à da Espanha, que também sustenta 29 partidas sem perder e joga nesta terça-feira.

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Considerando todo o ciclo desde 2023, o Marrocos é a quarta seleção que mais atuou, com 58 jogos disputados, e detém estatísticas de peso: segundo melhor aproveitamento (82,2%), melhor saldo (98 gols positivos), a segunda defesa mais sólida (0,43 gol sofrido por jogo) e uma defesa que passou intacta em 64% de seus compromissos.

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Copa do Mundo 2023 Estatísticas do Futebol Grupo C Copa do Mundo Jogos Invictos marrocos Preparação de Seleções Seleção Marroquina
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