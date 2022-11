Adesanya quer se vingar de Poatan no UFC: 'Posso ter 60 anos, mas vou vencê-lo'

(via Agência Estado)

Israel Adesanya ainda não se conformou com a perda do cinturão do peso-médio para Alex Poatan no UFC 281, ao ser nocauteado no quinto round. Virou questão de honra ao nigeriano se vingar do brasileiro e ele disse que vai buscar a revanche nem que esteja com 60 anos.

Adesanya era detentor do cinturão desde 2019 e não assimilou bem a perda da invencibilidade após três anos. O então campeão estava vencendo a luta por pontos até ser surpreendido por socos duros de Poatan que obrigaram o árbitro a interromper a luta.

"Ele disse não achar que eu queira uma revanche, mas nem me conhece. Vou lutar com ele até vencê-lo", afirmou Adesanya ao canal Flagrant. "Posso ter 60 anos, mas vou até sua favela, bater na porta de bengala e dizer para lutarmos. Este sou eu. Não dou a mínima, mesmo que seja uma, sei que posso vencê-lo", continuou o nigeriano, visivelmente incomodado com a derrota.

O ex-campeão ainda menosprezou a potência dos golpes do brasileiro, mesmo sendo nocauteado, garantindo que já enfrentou lutadores mais fortes e perigosos. Garantiu que machucou Poatan e que pode repetir a dose. Mas pede um tempo para se recuperar de algumas dores ocasionadas pelo brasileiro.

"Só tenho de recuperar minha perna, recuperar outras coisas. Não é sobre o cinturão, pois eu vou vencê-lo", garantiu. A vontade de vingança é tão grande que o nigeriano aceita lutar com Poatan até mesmo caso ele perca o cinturão para outro oponente do UFC. "Eu quero voltar a lutar com ele."