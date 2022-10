Acusado de trapaça no xadrez fica em penúltimo após torneio reforçar segurança

(via Agência Estado)

Acusado de trapaça pelo campeão mundial de xadrez Magnus Carlsen, o americano Hans Niemann teve um desempenho muito abaixo do esperado no torneio de St. Louis, nos Estados Unidos, após a organização reforçar a segurança contra fraudes. O enxadrista prodígio de 19 anos ficou em penúltimo após oito das 13 rodadas da competição, que tem US$ 262 mil (R$ 1,3 milhão) em premiação.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, Niemann venceu na primeira rodada, chamando a partida de "um jogo tão bonito que não preciso descrevê-lo". Um erro no lance 25 da segunda rodada lhe custou a vitória, ponto de partida para o seu declínio na competição, incluindo uma derrota para o ex-número 2 do mundo Fabiano Caruana, líder da tabela.

Ainda de acordo com a publicação, os organizadores do torneio gastaram milhares de dólares para fortalecer seus sistemas de segurança com varinhas de detecção de metal, scanners de radiofrequência e até scanners que verificam dispositivos de silício. Os espectadores foram banidos, além de um punhado de organizadores e mídia. Um atraso de 30 minutos na transmissão ao vivo da internet impede qualquer possibilidade de análise de computador ser passada para um jogador.

Recentemente, uma investigação do chess.com, um dos principais sites de torneios de xadrez online, apontou que Niemann "provavelmente trapaceou" em mais de 100 partidas na plataforma, inclusive em eventos com premiação em dinheiro. Ao mesmo tempo, o relatório de 72 páginas diz que não foi possível encontrar "evidências estatísticas concretas" de que o enxadrista de 19 anos tenha trapaceado em duelos pessoalmente.

Niemann ganhou notoriedade no início de setembro, após derrotar o norueguês Magnus Carlsen, campeão mundial desde 2013, no prestigiado torneio Sinquefield Cup 2022, em St. Louis, nos EUA. O grão-mestre de 31 anos insinuou que o novato trapaceou para obter sua vitória, abandonando o torneio três dias após o duelo. Cerca de duas semanas depois, Carlsen abandonou um segundo confronto com Niemann, desta vez online, pela sexta rodada da Julius Baer Generations Cup, da etapa de Meltwater na Turnê dos Campeões. A desistência se deu com apenas dois movimentos no tabuleiro.

A atitude Carlsen foi vista como um ato de protesto e colocou em xeque a idoneidade de Niemann. O assunto reverberou com força na comunidade do xadrez, com diversas teses de como o jovem teria burlado as regras para superar o norueguês em St. Louis. Entre as especulações mais absurdas, a que mais chamou atenção dos fãs do esporte milenar ao redor do mundo foi a de que o novato teria usado um "sex toy" no reto para receber informações através de código morse. Nada disso foi comprovado, no entanto.