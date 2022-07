'Acredito que posso levar o Barça de volta ao topo', diz Lewandowski

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em sua primeira entrevista como jogador do Barcelona, o atacante Robert Lewandowski esbanjou confiança, nesta segunda-feira. Dois dias após ser contratado, o artilheiro afirmou que tem condições de levar o time espanhol de volta ao topo do futebol europeu, após temporadas frustrantes para a torcida catalã.

continua após publicidade .

"O Barça está de volta. Acredito que posso ajudar a levar o time de volta ao topo do futebol europeu. Estou aqui para ajudar o Barça a voltar a ganhar tantos títulos quanto possível", disse o atacante polonês, ao chegar aos Estados Unidos, onde o clube espanhol iniciou sua pré-temporada.

As primeiras declarações de Lewandowski como jogador do Barcelona acontece dois dias depois do acerto entre o clube catalão e o Bayern de Munique, que resistiu a ceder seu jogador, mesmo após seguidas demonstrações de insatisfação por parte do atleta. O atacante vinha afirmando que queria mudar de ares desde o fim da temporada europeia passada.

continua após publicidade .

A "novela" chegou ao fim no sábado. "Os últimos dias foram muito longos, mas enfim o acordo se tornou realidade. Estou pronto para enfrentar esse novo desafio em minha carreira. Sou um jogador que gosta de ganhar jogos e títulos. Espero que a temporada comece e termine bem neste sentido."

Os dois clubes não revelaram as cifras envolvidas no acerto. Mas a imprensa alemã afirma que o Barcelona desembolsou 45 milhões de euros (cerca de R$ 245 milhões) pelo reforço polonês. O Bayern ainda pode embolsar mais 5 milhões de euros em caso de metas atingidas por Lewandowski no novo clube.

Com a transferência resolvida, o atacante já projeta atuar sob o comando de Xavi Hernández. "Desde as nossas primeiras conversas, percebi que suas ideias se encaixavam nas minhas. Foi muito fácil tomar a decisão (de ir jogar no Barcelona). Xavi sabe perfeitamente como comandar o Barça. Foi um jogador incrível e agora é um grande treinador."