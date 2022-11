Acordo de empréstimo com Guarani chega ao fim e Rodrigo Andrade volta ao Vitória

(via Agência Estado)

Depois de duas temporadas vestindo as cores do Guarani, o volante Rodrigo Andrade não vai continuar no estádio Brinco de Ouro. Como o seu contrato de empréstimo terminou neste começo de semana, agora ele é aguardado no Vitória, clube detentor de seus direitos.

Ainda não há a confirmação se o atleta seguirá no Vitória na próxima temporada, já que o Guarani e outros clubes têm o desejo de contar com o jogador. Uma reunião entre seu staff e a diretoria do time baiano deve acontecer nos próximos dias para decidir a situação do jogador na próxima temporada.

Rodrigo Andrade estava em Campinas desde 2021, onde em duas temporadas, fez 73 jogos e marcou um gol. No começo deste ano, chegou a negociar a sua ida ao futebol árabe, mas como a transferência não foi para frente, ele voltou ao Guarani e fez uma boa Série B.

Na temporada de 2023, o Guarani terá calendário cheio com as disputas do Paulistão, Série B do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.