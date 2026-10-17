Acidente de Arthur Nory na barra fixa marca dia difícil do Brasil nas eliminatórias do Mundial

Arthur Nory sofreu um acidente durante as eliminatórias masculinas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, neste sábado, e precisou deixar a competição. O brasileiro caiu durante sua apresentação na barra fixa, bateu o rosto no aparelho e sofreu um corte entre as sobrancelhas. Ele recebeu atendimento médico no ginásio, levou quatro pontos e foi impedido de voltar aos aparelhos. Sem Nory, o Brasil perdeu a possibilidade de descartar uma nota no solo e outra no salto.

Antes da queda, o ginasta havia marcado 13,500 pontos nas barras paralelas, a maior nota brasileira no aparelho. Na barra fixa, Nory tentava uma série de alto grau de dificuldade para buscar uma vaga na final. Apesar do acidente, ele queria continuar na disputa, mas a equipe médica optou por interromper sua participação. Segundo a equipe responsável pelo atendimento, o atleta está bem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Era uma série competitiva, já para disputar uma final, que eu no treinamento estava fazendo muito bem. Acabei batendo a cabeça na barra. (...) Então por protocolo, tanto a equipe médica do Brasil quanto a equipe médica da organização, optaram por parar. Porque podia abrir, podia sangrar e não iam deixar eu competir mais", explicou Nory após a competição.

O brasileiro tentou convencer os médicos para voltar ao solo, mas acabou tendo de aceitar a decisão. Nory também destacou a importância de preservar a saúde para seguir na busca por uma vaga olímpica.

"Eu falei doutor, amarra, prende, coloca uma faixa que nem lutador, eu quero voltar a competir, fazer esse solo, porque eu sei o quão importante é a nota para a equipe. Mas a gente tem que pensar num objetivo muito maior que é estar inteiro para classificar para uma Olimpíada", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo sem poder competir, Nory ficou na área de disputa para acompanhar os companheiros. Com um curativo na cabeça, o ginasta seguiu ao lado da equipe até o fim das apresentações e reforçou que não queria deixar o grupo desamparado naquele momento.

BRASIL NA DISPUTA POR EQUIPES

Sem Nory no solo e no salto, o Brasil terminou as eliminatórias com 232,694 pontos e ocupava provisoriamente a quarta colocação na disputa por equipes. No solo, Diogo Soares fez 12,966 pontos, melhor nota brasileira, e Patrick Sampaio marcou 12,766. A seleção somou 37,098 pontos no aparelho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No salto, o Brasil conseguiu 40,065 pontos, com 13,633 de Vitaliy Guimarães, 13,566 de Diogo Soares e 12,866 de Patrick Sampaio. A equipe somou ainda 38,833 pontos no cavalo com alças e 37,366 nas argolas. No individual geral, Diogo terminou com 77,564 pontos, e Vitaliy, com 76,565. Os dois aguardam o fim das eliminatórias, neste domingo, para saber se avançam à final.