Acidente com corintianos: motorista do ônibus está internado em estado grave em Minas Gerais

O motorista do ônibus em que sete torcedores do Corinthians morreram após um acidente de trânsito neste domingo, dia 20, está internado em estado grave no Hospital Regional de Betim, em Minas Gerais, para onde foram levadas 17 vítimas. As informações foram divulgadas pela prefeitura de Betim na manhã desta segunda-feira, 21. O nome do motoristas não foi divulgado.

continua após publicidade

Ainda de acordo com a prefeitura, mais sete passageiros continuam internados. No Hospital de Betim, um deles está em observação na unidade de clínica cirúrgica após um procedimento; outros dois pacientes se encontram no setor de politraumatizados com quadro estável. Por fim, outros três pacientes estão em observação na enfermaria do pronto socorro, também com quadro estável. Alguns pacientes foram levados para outras duas unidades e seis ganharam alta.

Outro paciente foi transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, mas seu estado de saúde não foi divulgado pelo poder municipal.

continua após publicidade

Sete torcedores do Corinthians morreram em um acidente de trânsito na Rodovia Fernão Dias (BR-381). O veículo retornava de uma viagem a Belo Horizonte, onde a torcida acompanhou o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Cruzeiro, sábado, no Mineirão. O veículo trazia torcedores de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba e Caçapava. O capotamento ocorreu entre as cidades mineiras de Brumadinho e Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Relatos publicados nas redes sociais dão conta de que o ônibus perdeu o freio momentos antes do acidente. O ônibus teria entrado em uma curva, colidido com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e tombado.

Segundo os depoimentos, ao perceber a ausência do freio, o motorista desviou de um outro veículo - um caminhão ou um ônibus, os relatos divergem - e acabou direcionando o ônibus para uma ribanceira. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os corpos foram examinados e liberados aos familiares pelo Posto Médico Legal.

O velório dos torcedores está marcado para esta segunda, a partir das 14h, em Pindamonhangaba. O Corinthians e outros clubes do Brasil se mostraram solidários aos torcedores. A torcida fez um pedido para o adiamento do jogo desta terça, em Itaquera, pela Copa Sul-Americana.