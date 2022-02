Acidentada na Itália e fora de Pequim-2022, Bruna Moura tem alta hospitalar

Da Redação

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou nesta quinta-feira que Bruna Moura teve alta hospitalar. A atleta passou por uma cirurgia na última segunda para reparo de fraturas na ulna (osso do antebraço) e no terceiro metatarso do pé esquerdo. Ela ainda vai se recuperar de maneira conservadora de outras fraturas no metatarso e em três costelas.

continua após publicidade .

O procedimento realizado no Hospital Central de Bolzano, na Itália, durou cerca de 2 hora e 30 minutos e foi bem-sucedido. Bruna evoluiu bem no pós-operatório e por isso poderá voltar para sua residência na Holanda de ambulância. Na viagem que deve durar cerca de 11 horas, será acompanhada por Camila Freitas, da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN). O departamento médico do COB, através de Ana Corte, a Chefe Médica, acompanhou todo o processo.

Atleta convocada para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022, no esqui cross-country, Bruna Moura sofreu um grave acidente automobilístico no último dia 27, próximo à cidade de Obervintl, na Itália. A atleta seguia para a Alemanha, após um período de treinos na Áustria, onde faria os testes RT-PCR exigidos para entrada na China.

continua após publicidade .

Bruna foi substituída pela atleta Eduarda Ribera, de 17 anos, na delegação brasileira que disputa a Olimpíada de Inverno na China.

"Não tenho palavras para agradecer todo o suporte que venho recebendo do COB e da CBDN desde o acidente. Eles estão sendo muito cuidadosos, e essa preocupação conta muito para mim. É mais um motivo que me inspira a voltar firme e buscar bons resultados para o Brasil futuramente", disse Bruna, em declarações divulgadas pelo COB.

"Desejo muita sorte para a delegação do Time Brasil que está em Pequim. Sonhei fazer parte desse time e, por algumas horas, vivi esse sonho. Infelizmente não aconteceu, mas espero, do fundo do meu coração, que todos tenham os melhores resultados de suas carreiras nessa edição dos Jogos. Em especial, espero que a Duda aproveite bastante esse momento e que ela compita por nós duas. Ela está realizando um sonho que também é meu", completou.