'Acho que o Brasil nunca mais será campeão do mundo', diz ex-camisa 10 da seleção

Silas disputou duas Copas com a seleção brasileira, a primeira em 1986 e a segunda na edição seguinte, em 1990. Porém, mostrou-se pessimista sobre o futuro do Brasil e não acredita em um novo título mundial, o tão sonhado hexa.

O ex-jogador participou de um programa na ESPN Argentina e comentou sobre a atual fase da seleção. Segundo Silas, ele não crê em um novo título de Copa do Mundo e vê a formação dos jogadores como o principal problema.

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Ainda segundo o ex-jogador, os clubes vêm priorizando jogadores estrangeiros em vez dos jovens da base e criticou o número de atletas de outros países que podem jogar. Atualmente, no Brasileirão, são permitidos nove atletas de outras nacionalidades em campo por cada equipe.

"Grêmio, um exemplo só. Tem 13 estrangeiros, nenhum joga na seleção de seu país como titular, e estão bloqueando o desenvolvimento dos meninos que estão para surgir. Porque está cheio de estrangeiros. Podem jogar nove", declarou.

Silas ainda comparou a situação dos laterais brasileiros. Ele salientou que antes o Brasil era referência na posição e que, atualmente, enfrenta dificuldades para formar esses atletas.