Achiuwa comanda vitória do Toronto Raptors sobre Portland Trail Blazers na NBA

Em um jogo que contou com a presença do ator Will Ferrer entre os torcedores, o Toronto Raptors venceu o Portland Trail Blazes por 123 a 105 em partida comandada por Precious Achiuwa. Ele ocupou o posto do lesionado OG Anunoby, assumiu o protagonismo do confronto e foi decisivo na construção do resultado ao anotar 27 pontos e pegar 13 rebotes na madrugada deste sábado pela NBA.

Para o técnico Nick Nurse, Achiuwa não sentiu o peso de substituir uma peça tão importante. "Ele estava no lugar certo e na hora certa. E isso é um bom sinal. Ele fez leituras perfeitas, serviu bem os companheiros e soube explorar a sua individualidade", afirmou o treinador.

A disposição em impor o ritmo foi o grande diferencial dos Raptors que conseguiram uma importante vitória na casa do rival. Esse detalhe foi muito valorizado por Nurse que destacou o trabalho em conjunto de sua equipe. "Você está na estrada em um ambiente difícil e eles realmente se uniram esta noite."

O Toronto obteve uma vantagem de 37 a 14 após o primeiro quarto convertendo 69% de seus arremessos contra um aproveitamento de 27% dos Blazers. Os donos da casa tentaram reagir, mas em duas cestas de três pontos de Achiuwa, os Raptors estabeleceram uma frente de 63 a 44 na ida para o intervalo.

O terceiro quarto marcou o período mais apertado da partida quando a diferença caiu para cinco pontos (88 a 83). No entanto, os Blazers sentiram o desgaste e não sustentaram a intensidade, permitindo aos Raptors aumentar novamente a vantagem no marcador e definir o triunfo em 125 a 103.

Em outro jogo da rodada, Kawhi Leonard foi decisivo na vitória do LA Clippers sobre o Atlanta Hawks por 120 a 113. Com cinco cestas de três pontos, o ala ajudou a desestabilizar o adversário em quadra. "Nós limitamos a atuação deles (Hawks) e isso mostra o nosso bom momento. A nossa defesa funcionou muito bem", disse Leonard, que finalizou o confronto com 32 pontos assinalados.

Quem confirmou a sua boa fase na competição foi o Philadelphia 76ers, que garantiu a sua sétima vitória seguida ao superar o Denver Nuggets por 126 a 119. O destaque ficou com Joel Embiid que pegou 18 rebotes e cravou 47 pontos.

A rodada marcou ainda a reabilitação do Brooklyn Nets, que derrotou o New York Knics por 122 a 115. Cestinha da partida, Kyrie Irving desequilibrou mesmo no fim da partida. Ele anotou 21 de seus 32 pontos no último quarto do confronto. Além de estar com a pontaria em dia, o armador ainda teve fôlego para pegar seis rebotes e nove assistências.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Philadelphia 76ers 126 x 119 Denver Nuggets

Brooklyn Nets 122 x 115 New York Knicks

Detroit Pistons 114 x 117 Houston Rockets

Orlando Magic 109 x 128 Chicago Bulls

Atlanta Hawks 113 x 120 LA Clippers

Minnesota Timberwolves 117 x 110 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 103 x 113 Washington Wizards

San Antonio Spurs 118 x 128 Phoenix Suns

Boston Celtics 125 x 121 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 108 x 100 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 105 x 123 Toronto Raptors

Acompanhe os jogos de domingo:

Charlotte Hornets x miami Heat

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Cleveland Cavaliers x LA Clippers

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans