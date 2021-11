Abidal pede desculpas à mulher por traição com atleta do PSG que sofreu agressão

Da Redação

O ex-jogador Eric Abidal publicou uma postagem em sua conta no Instagram pedindo desculpas à mulher, Hayet Abidal, pela traição com Kheira Hamraoui, atleta do Paris Saint-Germain agredida no início desse mês. Hayet pediu o divórcio após a confissão do ex-lateral.

"Hayet, me perdoe. Seja qual for sua decisão, você continuará aos meus olhos a mulher da minha vida e, especialmente, a mãe de nossos filhos maravilhosos. Eu mereço essa humilhação, mesmo que ela me mate vivo. Se Deus quiser, um dia você vai me perdoar".

A mensagem de Abidal é também uma resposta à publicação de Hayet em sua conta no Instagram na última segunda-feira. "Nós perdoamos, até que algo entre em colapso em você, você não sinta mais nada, nem perdão, nem raiva, mas apenas o desejo de virar a página e pensar outra coisa", diz o texto.

Pistas do relacionamento do ex-jogador com Hamraoui foram descobertas após investigações da polícia, que revelaram que o chip do celular da jogadora estava registrado no nome de Abidal. Os dois tiveram suas carreiras coincidindo no Barcelona: ele como diretor esportivo entre 2018 e 2020, e ela como atleta entre 2018 a junho deste ano.

ENTENDA O CASO HAMRAOUI - No início de novembro, Kheira Hamraoui estava voltando de um jantar promovido pelo PSG quando o veículo em que estava de carona com Aminata Diallo, sua colega de time, foi fechado por um outro carro. Dois homens encapuzados abordaram as jogadoras e agrediram a atleta de 31 anos com vários golpes com barras de ferro na região das pernas.

Em um primeiro momento, a principal suspeita caiu sobre Diallo, que estava a seu lado no veículo e ficou detida pela polícia local durante 36 horas, mas depois liberada sem acusações por falta de provas. Os investigadores achavam que a atleta queria lesionar a companheira para ter mais tempo de jogo, mas mudaram a linha de investigação quando descobriram novas pistas.

Durante o ataque, Hamraoui e Diallo ouviram um dos agressores dizer: "Assim dormimos com homens casados, não?". O agressor também teria ligado para Abidal pouco depois do episódio. Ao jornal Le Parisien, o advogado de Abidal, Olivier Martin, disse que o seu cliente ainda "não está direta nem indiretamente ligado à agressão", declarou.

De acordo com uma fonte próxima ao caso, Hamraoui disse aos investigadores que seu cartão de celular estava "em nome de seu ex" e estabeleceram que o proprietário era Abidal. Segundo a Procuradoria de Versalhes, a hipótese de uma vingança amorosa é "uma pista considerada entre outras", sem descartar a possibilidade de Abidal e sua mulher testemunharem.

"Quanto ao caso judicial em si, Hayet espera poder limpar sua honra e reputação, manchada por boatos, e reitera seu desejo de ser ouvido o mais rápido possível, em um caso que já reclamou várias vítimas colaterais", afirmou, Nicolas Cellupica, advogado da mulher de Abidal.