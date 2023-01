Aberto da Austrália terá Tsitsipas x Khachanov e Rybakina x Azarenka na semifinal

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Aberto da Austrália definiu nesta terça-feira os primeiros semifinalistas das chaves masculina e feminina. O primeiro confronto no masculino terá o russo Karen Khachanov (18º cabeça de chave) e o grego Stefanos Tsitsipas (3º), enquanto a casaque Elena Rybakina (22ª) vai duelar com a experiente belarussa Victoria Azarenka (24ª).

continua após publicidade .

Khachanov contou com o abandono do americano Sebastian Korda (29º) para alcançar sua primeira semifinal em Melbourne - e a segunda em nível de Grand Slam na carreira. Nesta terça, ele vencia por 7/6 (7/5), 6/3 e 3/0, quando o rival abandonou. Uma das surpresas da competição até então, Korda alegou dores no punho direito para desistir da partida. Ele havia eliminado o russo Daniil Medvedev anteriormente.

Na semifinal, o tenista russo, atual número 20 do mundo, vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, que evitou a zebra nesta terça ao derrotar em sets diretos o checo Jiri Lehecka por 6/3, 7/6 (7/2) e 6/4. O tenista da Grécia, atual 4º do ranking, vai disputar uma semifinal em Melbourne pela quarta vez. Esteve nas últimas duas, ainda sem conseguir alcançar a grande decisão.

continua após publicidade .

A seu favor, Tsitsipas terá neste ano o retrospecto totalmente positivo contra o rival russo. Em cinco confrontos entre os dois tenistas, o grego venceu todos, o último deles no saibro de Roma, no ano passado.

A outra semifinal será definida nesta quarta. O sérvio Novak Djokovic vai duelar com o russo Andrey Rublev enquanto Ben Shelton e Tommy Paul farão um confronto americano.

No feminino, a primeira semifinal terá duas campeãs de Grand Slam. Atual vencedora de Wimbledon, a casaque Elena Rybakina se classificou ao derrubar a letã Jelena Ostapenko (17ª), campeã de Roland Garros em 2017, por 6/2 e 6/4. Azarenka, duas vezes campeã na Austrália, passou pela americana Jessica Pegula, maior cabeça de chave ainda viva na competição, por 6/4 e 6/1.

continua após publicidade .

Com a vitória, Rybakina confirmou o bom momento em sua carreira. Algoz da número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, a casaque vai disputar uma semifinal de Grand Slam pela segunda vez na carreira - a primeira foi justamente em Wimbledon.

Azarenka, por sua vez, voltará a disputar uma semifinal do Aberto da Austrália após dez anos. Em 2013, foi campeã, assim como no ano anterior. Aos 33 anos, a ex-número 1 do mundo tenta recuperar a sua melhor forma técnica para retornar também a uma final de Grand Slam, que não disputa desde 2020, quando foi vice-campeã do US Open.

Rybakina e Azarenka se enfrentaram apenas uma vez no circuito. A tenista do Casaquistão, nascida na Rússia, venceu em sets diretos no WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, no ano passado.