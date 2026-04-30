Abel volta a criticar calendário após empate do Palmeiras: 'Problema é não termos descanso'

Abel Ferreira voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro e sul-americano depois do empate do Palmeiras com o Cerro Porteño por 1 a 1 pela Libertadores, nesta quarta-feira. Na avaliação do treinador, o tempo curto para descanso dos jogadores entre as partidas tem afetado no desempenho dentro de campo.

"O grande problema é não termos descanso. Esse que é o grande problema da equipe", disse o técnico na coletiva de imprensa após o jogo. "Aliás, acho que somos a única equipe que tem um ciclo de quatro jogos seguidos, de dois em dois dias, eu não entendo porquê. Mas também não quero entender, não vou fazer força nenhuma. Vou jogar, vamos viajar e preparar a equipe sempre da forma que for, como for, contra quem for, é jogar para ganhar", completou o treinador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Palmeiras dominou as ações do jogo durante os primeiro 45 minutos e criou as melhores oportunidades ofensivas. Aos 32 minutos da primeira etapa, Jhon Arias abriu o placar. O colombiano só teve o trabalho de empurrar a bola para as redes após Allan receber enfiada de bola nas costas da defesa do Cerro Porteño. Porém, no segundo tempo, o time alviverde baixou a intensidade, viu o adversário crescer no jogo e levou o empate aos 27 minutos. Em infelicidade de Carlos Miguel, Iturbe acertou chute na trave e, na volta, a bola bateu nas costas do goleiro palmeirense e cruzou a linha do gol.

Além disso, o treinador também criticou a Conmebol pela redução que o Cerro Porteño fez no gramado do Defensores del Chaco, palco do duelo desta noite. "Nunca vi na minha vida. Primeira vez que em minha vida que vi algo assim. Primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isso. Mas tens que perguntar à Conmebol. Sabes em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer."

Sobre o resultado da partida, Abel Ferreira atribuiu o empate ao azar e lamentou a infelicidade de Carlos Miguel. "A equipe conseguiu empatar por que futebol é mesmo isso, imprevisível. De fora da área, bate no poste, bate no meu goleiro e entra. Explicações para isso? Não tenho, é futebol. Vamos seguir trabalhando e próximo jogo temos mais, não tenho muito mais nada a dizer."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o empate, o time alviverde mantém a invencibilidade na Libertadores, vai a cinco pontos e agora é o segundo colocado, atrás do Sporting Cristal, com seis.

Na sequência da temporada, o Palmeiras encara o Santos no próximo sábado, às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.