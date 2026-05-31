Abel vê 'boas ações e outras menos boas' da arbitragem: 'Jogo nunca poderia ter existido'

A arbitragem de Felipe Fernandes de Lima foi um dos principais pontos discutidos durante a coletiva de imprensa de Abel Ferreira após a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0 neste domingo, 31, pela 18ª rodada do Brasileirão. O técnico português concordou de umas decisões do árbitro, mas discordou de outras.

"Acho que o árbitro teve boas ações e outras menos boas como qualquer interveniente numa partida de futebol", disse o português.

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No final do primeiro tempo, Allan acertou solada no pé do adversário e recebeu o cartão vermelho. O VAR não recomendou revisão do lance e o time alviverde ficou com um jogador a menos ainda na etapa inicial. Para o treinador, a expulsão não era para

"O cartão vermelho do Allan... vocês viram o vermelho que levou o Pedro Rocha na entrada no Vitão? Ontem, Pedro Rocha. Viram? Ele acerta, não é um pisão, é na canela. E está correto, é um vermelho. Hoje, qualquer que fosse, amarelo ou vermelho, eu ia aceitar. Se vocês o árbitro indo correndo para dar o amarelo, isto é a imagem. Alguém lhe apitou aqui no ouvido. É vermelho, é vermelho, é vermelho. E ele pega e vai ao lado contrário e dá vermelho. Certo, esta é a primeira. O árbitro não teve dúvida nenhuma. Allan, sabia que seguramente que era um de nossos melhores jogadores, tu, fora. Estava 0 a 0. (...) Allan acho que foi demasiado penalizado, ele vinha para dar amarelo e deu vermelho."

Outro ponto criticado pelo português foi a quantidade de minutos acrescidos no segundo tempo. "Seis minutos de acréscimos, mas não o jogo contra o Boca Juniors. Lembra do jogo contra o Boca Juniors aqui em casa? Lembra, como eu lembro. Sabe quanto tempo de acréscimos deu com aquela pouca vergonha de ser o jogo, a segunda parte toda? Sabe quanto tempo deu de acréscimos? Cinco. Seis minutos de acréscimos por que?."

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Justamente nos acréscimos do segundo tempo, os catarinenses tiveram uma penalidade a seu favor, mas que não foi convertida. "E o último, o pênalti. É pênalti clarinho. Não sei se é dentro ou é fora, mas a falta clarinha."

Abel, que somou 11 desfalques para o jogo deste domingo, muitos deles convocados para a Copa do Mundo, criticou a realização da partida e o não adiamento. Ele recordou que o jogo entre Flamengo e Fluminense foi remarcado, mas não ocorreu o mesmo com a partida dos palmeirenses contra a Chapecoense. "Esse jogo, se os clubes e a CBF quisessem realmente cuidar daquilo que são os interesses do futebol brasileiro, este jogo não poderia ter existido. Os constrangimentos para esta partida já começaram logo pelos clubes e pela CBF. Algo certo não está errado ou algo errado não está certo."

A vitória sobre os catarinenses deixou o Palmeiras novamente com uma diferença de sete pontos para o vice-líder Flamengo, que tem um jogo a menos. Agora, o time alviverde acumula 41 pontos contra 34 dos cariocas.

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Por causa da pausa da Copa do Mundo, o Palmeiras só volta a campo em julho, no dia 22, quando enfrenta o Coritiba pela 19ª rodada do Brasileirão.