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Abel tem razão de reclamar? Veja quem de Palmeiras e Flamengo está mais desfalcado na Data Fifa

Escrito por Fabio Tarnapolsky (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flamengo e Palmeiras não têm representantes na mais recente seleção de Carlo Ancelotti, em um movimento que visa não trazer riscos de desfalcá-los e desequilibrar a disputa pelo título do Brasileirão, polarizada entre os dois. Os clubes, porém, não escaparam de verem seus atletas serem chamados a outras equipes do continente.

Como é de costume, não haverá jogos do campeonato durante a pausa para a data Fifa, mas há o perigo de lesões e, naturalmente, o desgaste físico. Por conta disso, o técnico italiano e a entidade adotaram como critério convocar até um de cada time do futebol nacional, com exceção dos postulantes ao troféu. A abordagem não foi a mesma em outros países.

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O mais 'prejudicado' foi o Palmeiras, com seis atletas nas seleções da Argentina, Colômbia, Paraguai e Uruguai. São eles: Agustín Giay e Flaco López no escrete de Lionel Scaloni, Jhon Arias chamado por Néstor Lorenzo, Gustavo Gómez e Maurício convocados por Gustavo Alfaro e Joaquín Piquerez na equipe de Diego Forlán.

Pelo lado do Flamengo, são cinco no total, três no Uruguai - Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela e Nicolás de la Cruz, e dois no Equador (Plata e Valencia).

Mesmo que seus jogadores voltem sem lesões, contudo, dificilmente entrariam em campo na rodada do Brasileirão após a data Fifa. Isso porque ela se encerra 17 de novembro e ambos os clubes tem compromissos no dia 18, pela 35ª rodada.

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Três dias depois, eles se enfrentam no Nubank Parque em duelo que pode até decidir o título de forma antecipada se o Flamengo seguir triunfando e o Palmeiras tropeçar.

Junto a tudo isso, o time paulista ainda divide as atenções com a Copa do Brasil e a final da Libertadores, enquanto os cariocas têm apenas o Brasileirão a disputar.

O temor por lesões aumenta por conta das consequências que ambos sofreram na Copa do Mundo. Nomes como Arrascaeta, convocado ao Uruguai para a data Fifa, e Lucas Paquetá tiveram problemas no pré e durante o torneio de seleções pelo lado rubro-negro, enquanto Gustavo Gómez, Arias e Piquerez, nas convocatórias recentes de seus países, e Ramón Sosa, deram dor de cabeça ao alviverde.

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O Estadão entrou em contato com os clubes para entender se haverá um pedido de que algum dos atletas seja cortado, mas o assunto é discutido internamente.

CONFIRA OS CONVOCADOS DO FLAMENGO PARA A DATA FIFA:

- Giorgian de Arrascaeta (Uruguai)

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- Guillhermo Varela (Uruguai)

- Nicolás de la Cruz (Uruguai)

- Gonzalo Plata (Equador)

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- Anthony Valencia (Equador)

- Adicionar os convocados do Equador, se tiver

CONFIRA OS CONVOCADOS DO PALMEIRAS PARA A DATA FIFA:

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- Agustín Giay (Argentina)

- Flaco López (Argentina)

- Gustavo Gómez (Paraguai)

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- Jhon Arias (Colômbia)

- Maurício (Paraguai)

- Joaquín Piquerez (Uruguai)

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QUANDO JOGAM OS CONVOCADOS DE FLAMENGO E PALMEIRAS?

- Giay e Flaco em 13 e 16 de novembro, pela Argentina, contra Uruguai e Costa Rica.

- Arias em 13 e 17 de novembro, pela Colômbia, contra o Chile.

- Gustavo Gómez e Maurício em 13 e 17 de novembro, pelo Paraguai, contra Singapura e Japão.

- Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Piquerez em 13 e 17 de novembro, pelo Uruguai, contra Argentina e República Dominicana.

- Plata e Valencia em 13 e 17 de novembro, pelo Equador, contra Costa Rica e Bolívia

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