Abel prioriza parte ofensiva no Palmeiras e mira volta do Brasileiro de olho no líder

Com dez pontos de desvantagem para o líder Botafogo no Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Ferreira foi a campo nesta sexta-feira preocupado em tornar o Palmeiras mais eficiente quando tiver a missão de atacar os adversários. Na atividade realizada na Academia de Futebol, ele deu ênfase à velocidade nas transições da defesa para o ataque e também ensaiou ações ofensivas.

Além da parte tática, o comandante português comandou um treino técnico. Neste período de paralisação por causa da Data Fifa, o treinador palmeirense vem se preocupando em ajustar a equipe também para os dois jogos das semifinais da Libertadores contra o Boca Juniors.

Em meio à pressão do calendário, o meia Jhon Jhon valorizou a preparação de Abel Ferreira e afirmou que os companheiros estão aproveitando essa pausa para aprimorar pontos importantes da equipe.

"Estamos complementado alguns trabalhos com os profissionais da comissão técnica que vão ser importantes para a sequência das partidas que virão pela frente. No Palmeiras a pressão por vitórias é sempre grande e precisamos estar preparados", afirmou o meia. Pelo planejamento do departamento de futebol, o elenco volta a treinar neste sábado, folga no domingo, e retorna às atividades na segunda-feira.

Apesar de considerar a vantagem do Botafogo bastante significativa, Abel quer o time focado para aproveitar possíveis tropeços do rival carioca. "O Brasileiro é muito difícil, eles (Botafogo) estão muito à frente, mas temos que fazer nossa parte."

Segundo colocado com 41 pontos, o Palmeiras recebe o Goiás na próxima sexta-feira, em São Paulo. O time terá ainda o Grêmio pela frente antes de virar a chave para a disputa da Libertadores. As partidas contra os argentinos estão agendadas para os dias 28 de setembro, em Buenos Aires, e 5 de outubro, na capital paulista.