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Abel piora time no 2º tempo, Palmeiras empata com o Botafogo e perde a liderança do Brasileirão

Escrito por Marcos Antomil (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Palmeiras ficou 19 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o clube alviverde precisava de uma vitória simples para sustentar a ponta, mas desperdiçou chances boas e ficou no empate com o Botafogo por 0 a 0, no Engenhão, no Rio.

O resultado deixa o Palmeiras com 53 pontos, um a menos que o Flamengo, novo líder do Brasileirão. Já o Botafogo tem 31 pontos e continua próximo à zona de rebaixamento.

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Abel Ferreira está em sua sétima temporada no comando do Palmeiras. Nesse período, evocou muitas vezes o mantra da "eficácia" para justificar resultados do clube. Positivos e negativos. Ocorre que em um time em decadência tática, com pouca criatividade e pressionado pelos crescimento do principal rival no campeonato as tensões aumentam e a precisão perde espaço para a ansiedade.

Algumas decisões de Abel se mostram injustificáveis. Quando o time parecia encaixado, com Andreas liderando o conjunto, modificou a estrutura tática e sacou Mauricio, o principal jogador da equipe no segundo semestre. O Palmeiras, então, parou de criar. Parou de produzir ofensivamente. Piorou drasticamente.

O Palmeiras volta suas atenções para a Libertadores. Na quarta-feira, às 19 horas, recebe a LDU, do Equador, para o jogo de ida das quartas de final. O Brasileirão volta no fim de semana. O time alviverde encara o São Paulo, no Nubank Parque, no sábado, às 18h30. No mesmo dia, o Botafogo visita o Red Bull Bragantino, às 20h30.

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O Palmeiras começou disperso no jogo, sem conseguir colocar a bola no chão e sair jogando. O Botafogo apresentou maior intensidade, dificultou a criação alviverde nos minutos iniciais e desperdiçou um lance claro com Villalba.

Aos poucos, o Palmeiras conseguiu equilibrar o duelo. Um lance de verdadeiro perigo se construiu pelo meio e tinha como destino os pés de Andreas Pereira. Ele foi derrubado na entrada da área quando só restava um defensor botafoguense à frente do goleiro, e a equipe palmeirense cobrou aplicação de cartão vermelho a Marçal, que foi punido com amarelo apenas.

Jogando mais adiantado, Andreas Pereira se tornou protagonista do Palmeiras. O camisa oito organizou, criou e concluiu jogadas. Mais cômodo, o time visitante montou uma pressão em busca do primeiro gol do jogo.

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Com o Palmeiras concentrado no bloco ofensivo e o Botafogo apostando em contragolpes, o primeiro tempo se encerrou sem alterações no placar.

Botafogo e Palmeiras voltaram para o segundo tempo com mais fome. As duas equipes tiveram chances de anotar. Mauricio teve duas ótimas oportunidades, mas Gabriel Batista salvou o time da casa.

Insatisfeito, Abel decidiu colocar o Palmeiras com mais força ofensiva perto dos 20 minutos. Por isso, sacou Evangelista e Mauricio e deu as vagas a Jhon Arias e Vitor Roque. Felipe Anderson, nulo em campo, continuou no time até os 35 minutos, quando saiu para a entrada de Emi Martínez.

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No acréscimo, Barboza foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com o jogo estagnado, o placar se manteve empatado sem gols até o apito final.

FICHA TÉFCNICA

BOTAFOGO 0 x 0 PALMEIRAS

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BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Lucas Monzón e Marçal; Huguinho, Danilo (Edenílson) e Montoro (Medina); Arthur Cabral (Kadir), Danilo Pereira e Villalba (Júnior Santos). Técnico: Rodrigo Bellão.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gómez, Barboza e Piquerez; Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Vitor Roque), Andreas Pereira (Larson) e Felipe Anderson (Emi Martínez); Mauricio (Jhon Arias) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Cabral, Marçal, Montoro, Marlon Freitas.

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CARTÃO VERMELHO - Barboza.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

PÚBLICO - 16.981 torcedores.

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RENDA - R$ 664.790,00.

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).

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BOTAFOGO Campeonato Brasileiro Futebol Palmeiras
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