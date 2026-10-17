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Abel pede união 'pelo P no peito' e mantém dúvida sobre Vitor Roque na Libertadores

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Abel Ferreira recorreu aos lemas que marcam sua passagem pelo Palmeiras para pedir apoio à equipe na reta decisiva da temporada. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, neste sábado (17), em Curitiba, o treinador valorizou a entrega coletiva, defendeu a união entre clube e torcida e manteve a dúvida sobre a presença de Vitor Roque na partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o Fluminense, na quarta-feira.

"Peço aos torcedores que apoiem essa equipe. Cobrem de mim e eu cobro deles. Vamos puxar pela equipe. Isso é ser palmeirense, puxar pelo bom e pelo mau momento, pelo P no peito", afirmou.

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O português também repetiu o lema "todos somos um" ao explicar o que considera necessário para transformar o trabalho do grupo em conquistas. "Para ganhar títulos, não precisa só do treinador, presidente, jogador. Precisa da alma do clube e essa alma, às vezes, foge. Por quê? Não sei por quê."

Questionado sobre o tom da manifestação, Abel negou que estivesse enviando uma mensagem específica. "Estou há seis anos no clube, não preciso dar recado", disse.

O treinador sustentou que mantém a mesma postura nos diferentes momentos da equipe e voltou a pedir respaldo nas arquibancadas. "Sempre estivemos defendendo o clube, nos bons e maus momentos. Mas ajuda muito apoiar a favor. Eu não mudei, sou o mesmo."

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A atuação na Arena da Baixada serviu de exemplo para a defesa do coletivo. O Palmeiras abriu dois gols de vantagem nos primeiros dez minutos, com Mauricio e Piquerez, mas precisou proteger o resultado após a expulsão de Andreas Pereira ainda na etapa inicial.

"Depois da expulsão, todos tiveram de correr por mais um. Jogar fora de casa, com um jogador a menos, é muito difícil", avaliou. "Foi uma vitória justa, uma vitória da equipe, do elenco e do grupo, que teve de sofrer e superar-se."

A vitória levou o Palmeiras aos 66 pontos e à liderança provisória do Brasileirão, mas o próximo compromisso será pela Libertadores. Nesse cenário, Abel ainda não assegurou o retorno de Vitor Roque, que trata uma entorse no tornozelo. "Sobre o Roque, não sei dizer. Queria te dar a notícia, não está conosco, não sei se será possível. Vamos esperar, temos mais três dias."

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O Palmeiras recebe o Fluminense na quarta-feira (21), às 21h30, no Nubank Parque, com a vantagem construída na vitória por 2 a 1 no Maracanã. Um empate garante a classificação para a final continental. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo adversário será o Red Bull Bragantino, no sábado (24).

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